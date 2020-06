Kristián Reichel podepsal smlouvu s týmem Winnipeg Jets

Litvínovskou plejádu odchovanců v NHL rozšíří další jméno. Talentovaný útočník Kristian Reichel podepsal smlouvu s týmem Winnipeg Jets. Pokud nastoupí do soutěže tak se stane 24. odchovancem Litvínova, který oblékne dres v nejslavnější soutěži světa.

Syn jednoho z nejslavnějších hráčů české historie kráčí ve šlépějích svého otce. Kristian Reichel si díky své píli vysloužil dvouletou nováčkovskou smlouvu v NHL a podepsal kontrakt s Winnipeg Jets. „Jsem rád, že to takhle dopadlo, že i přesto, že mě nikdo nedraftoval, tak mi dal Winnipeg šanci. Teď doufám, že mě to posune dál v mé kariéře a budu zase kousek blíž k NHL. Je to odměna za tu dřinu a teď vím, že to mělo smysl,“ říká Kristian Reichel

Svou kariéru odstartoval v mateřském Litvínově. Už od žáků byl lídrem na ledě i mimo něj a pravidelně reprezentoval svou zemi v mládežnických výběrech. V dorostu i juniorech patřil k nejlepším hráčům soutěže. Zahrál si na mistrovství světa do osmnácti let a dvakrát reprezentoval i na mistrovství světa do dvaceti let. V sedmnácti letech debutoval v extralize, kde odehrál 66 utkání. Poté zamířil do kanadské WHL, kde v týmu Red Deer Rebels prožil výborný ročník a s 57 body v 63 zápasech patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu.

Z kanadské juniorky zamířil na farmu Winnipegu a v týmu Manitoba Moose odehrál 94 zápasů, ve kterých zaznamenal 27 bodů (14+13). Svými výkony zaujal činovníky slavného hokejového klubu Winnipeg Jets, kde podepsal nový dvouletý nováčkovský kontrakt. „Podpis smlouvy v NHL našeho odchovance Kristiana Reichela je pro náš klub a Litvínov skvělá vizitka. Pro mě osobně je to satisfakce za období, kdy poslouchám chytré řeči od negativně naladěných „fanoušků“, a to nejen ze stran neodborných kruhů, jak děláme v Litvínově hokej špatně. Kristianovi to moc přeji a věřím, že podpisem smlouvy jeho kariéra teprve začíná. Přeji mu dlouhou a úspěšnou jízdu v NHL bez zranění. Je to pro něj skvělé osobní ohodnocení a obrovská příležitost. Je to jen výsledek jeho tvrdé práce, cílevědomosti a talentu. Moc mu gratuluji,“ říká předseda mládeže HC Litvínov, sportovní spolek Kamil Havelka.