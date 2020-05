Krizový štáb Litvínova se sešel naposledy

Jednatel společnosti SPORTaS Miroslav Otcovský uvedl, že plavecký bazén se již nyní neotevře, naopak společnost čeká na informaci od vlády, kdy se budou moci otevřít koupaliště. „Funguje už i kino a sportovní hala, ovšem bez šaten. Sportovní oddíly mají od nás k dispozici dezinfekční prostředky, aby si mohly vydezinfikovat své pomůcky a náčiní. Hřiště s umělou plochou u SSZŠ, které je otevřené i pro veřejnost, je taktéž k dispozici bez šaten a s ohledem na to, že v šatnách je i wc, tak i bez záchodů,“ říká Miroslav Otcovský.

Vedoucí odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová upozornila, že s koncem nouzového stavu končí i nákupy pro osoby zdravotně postižené a seniory zajišťované městským úřadem. Dodala také, že se 11. května vrátili do škol žáci 9. tříd, v pondělí se otevřou městské mateřinky a další pondělí, tedy 25. Května, budou školy přístupné pro žáky 1. stupně. „Nadále bude příspěvek OČR ve výši 80 %, nově i pro rodiče dětí ze školek, které jsou otevřené. Podmínkou ovšem je, aby buď dítě, či někdo z domácnosti spadal do rizikové skupiny. To budou muset čestným prohlášením potvrdit rodiče. V tuto chvíli čekáme na schválení upravené legislativy Senátem a podpis prezidenta

republiky,“ dodala Veronika Knoblochová s tím, že včas město zveřejní na svém webu přesné podmínky a specifikování pojmu „ohrožená osoba“.

Závěrem všem poděkovala starostka Kamila Bláhová: „Jsem velmi vděčná, že se v Litvínově podařilo situaci v nouzovém stavu zvládnout. Že nikdo neonemocněl z klientů ani zaměstnanců v sociálních službách a všichni pro to dělali vše, co bylo v jejich silách. Děkuji také, že jsme po celou dobu ponechali část mateřských škol otevřených a že fungoval i městský úřad. Že jsme splnili všechna vládní nařízení. Teď už to bude vše na obyvatelích, aby dodržovali hygienická opatření, která nadále platí, včetně těch, která budou doporučena. Abychom předešli případnému šíření nákazy.“

Vedení města bude nadále pokračovat v monitorování situace, v případě potřeby opět aktivuje krizové řízení. Prosíme, sledujte i nadále oficiální zpravodajské kanály (včetně webu www.litvinov.cz), kde budou postupně dodávány informace o rozvolňování nařízení, případně další důležité informace k epidemiologické situaci.