Krupka se připravuje na zápis na seznam UNESCO

Krupka se připravuje na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Pokud by se tak v příštím roce skutečně stalo, do Krupky a celých Krušných hor začnou proudit turisté v nebývalém množství. Krupka se ale pečlivě nachystala. V historické části města vybudovala nové Infocentrum hornické krajiny Krupka, městem se pak vine naučná stezka Po stopách horníků. To vše díky projektu ArchaeoMontan.

Naučná stezka, která byla v rámci projektu ArchaeoMontan budována městem Krupka, je již dokončena. Infotabule jsou nainstalované, přístřešek u kaple sv. Wolfganga na Komáří vížce je připraven na první výletníky. Trasa je vedena po hlavních krupských těžebních revírech ve dvou okruzích. „Stavba naučné stezky a nového informačního centra, jakož i celá účast našeho města v přeshraničním projektu ArchaeoMontan patří k naší dlouhodobé strategii rozvoje památek a cestovního ruchu. Jsem přesvědčen, že dokončená naučná stezka se bude návštěvníkům líbit,“ řekl starosta Krupky Zdeněk Matouš. Všichni příznivci turistiky, místní historie a přírody tak mohou mít radost z naučné stezky, která zájemce provede po hlavních krupských těžebních revírech v lesním terénu nad Krupkou ve dvou okruzích. První kratší okruh je určen pro rodiny s dětmi. Na trase dlouhé 4,5 km najdou návštěvníci 10 informačních tabulí, které obsahují spoustu informací o historii těžby cínu v Krupce, zajímavosti o hornictví a pro děti interaktivní seznámení s faunou i florou okolních lesů. Delší trasa naučné stezky měří 10 km a nabízí 6 informačních tabulí s popisem významných historických důlních děl na území Krupky, Horní Krupky a Komáří vížky.

Součástí projektu ArchaeoMontan je také vybudování informačního centra v Husitské ulici. Na místě, kde ještě nedávno stály ruiny starého domu, vznikl nový multifunkční objekt, který bude soužit jak turistům, tak také obyvatelům Krupky. „Celkové náklady na vybudování této budovy včetně jejího vybavení dosáhly více než 19,5 milionu korun. Obyvatelé Krupky i návštěvníci našeho historického hornického města tak budou moci využívat budovu, která jim přiblíží nejen historické, ale také současné krásy našeho města a jeho okolí,“ řekl starosta Krupky Zdeněk Matouš. Pod přísným dohledem památkářů byly do nového objektu začleněny původní gotické sklepy i čelní kamenná stěna. Od 14. března, kdy se konalo otevření celé budovy, bude objekt sloužit místím obyvatelům, turistům i odborné veřejnosti. Celá budova je totiž koncipována jako multifunkční objekt, který bude využíván nejen jako klasické turistické centrum, které využije přízemní prostory, ale obsahuje také výstavní prostory odkazující na hornickou tradici regionu. Expozice obsahují textové dokumenty, nerosty i hornické vybavení, které návštěvníka seznámí s hornickou historií Krušných hor a samozřejmě celého krupského revíru. Součástí stavby jsou také konferenční a vzdělávací prostory, které budou sloužit každému, kdo o to projeví zájem. Otevírací doba informačního centra bude celoročně od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.