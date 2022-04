Kulaťák v Krásném Březně se začne stavět v polovině roku

Mezi letošní plánované stavby ŘSD patří také okružní křižovatka v Ústí nad Labem v městské části Krásné Březno na silnici I/62. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele, jehož vítěz by měl vzejít přibližně za měsíc. Zahájení stavebních prací se předpokládá v polovině tohoto roku a uvedení stavby do provozu v roce 2024. Předpokládaná cena stavby činí bezmála 55 milionů korun bez DPH.

Začátkem letošního roku bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Základní termín pro podání nabídek byl kvůli dodatečným dotazům uchazečů prodloužen až do 20. dubna 2022. V současné době probíhá v rámci stavební přípravy majetkoprávní vypořádání.

Silnice I/62 je v Ústí nad Labem součástí páteřní sítě komunikací, která slouží pro provoz vozidel ve směru od Prahy a Lovosic (silnice I/30), z dál­nice D8 (silnice II/613 – Žižkova ulice) a též pro místní dopravu mezi Ústím a Děčínem. Řidiči je také využívána pro příjezd ze čtvrtí Neštěmice a Krásné Březno. Současná podoba křižovatky ulic Podmokelská, Pekařská a Karolíny Světlé není z pohledu potřeby plynulého a bezpečného vedení silnič­ního provozu vhodná, a proto je nutná její pře­stavba. Stávající křižovatka je neúplná a neumožňuje pohyby do všech potřebných směrů. Není možné odbočit ze silnice I/62 ve směru z centra Ústí nad Labem do Podmokelské ulice do Krásného Března. Dále není možné odbočit do ulice Karolíny Světlé, a to ani ze silnice I/62 od centra Ústí nad Labem, ani z Podmokelské ulice z Krásného Března a také výjezd z ulice Karolíny Světlé je možný pouze do Podmokelské ulice směrem do Krásného Března.

Stavba je umístěna v intravilánu města a řeší přestavbu části neúplné mimoúrovňové křižovatky ulic Podmokelská, Pekařská a Karolíny Světlé na okružní křižovatku. Ta je navržena jako pětiramenná, z toho dva vjezdy jednosměrné, s vnějším průměrem 50 metrů. Šířka jednopruhového okružního pásu je 4,5 metru, šířka dlážděného prstence 1,5 metru.

Těleso okružní křižovatky je celé navrženo v násypu z důvodu vybudování podchodu pro pěší, který bude zajišťovat mimoúrovňové převedení chodců a cyklistů pod silnicí I/62. Podél jižní strany okružní křižovatky je násypové těleso opřeno do gabionové zdi, která je propojena s křídlem mostního objektu. Pod gabionovu zdí je navrženo chodníkové propojení od stávajícího podchodu pod železniční tratí k novému podchodu pro pěší pod silnicí I/62. Součástí stavby je také nový autobusový záliv na silnici I/62 ve směru do Neštěmic. V rámci stavby dojde dále k úpravě dešťové kanalizace, k vybudování nového veřejného osvětlení komunikací a chodníků a trakčního vedení pro trolejbusovou dopravu.

Shrneme-li výhody stavby nové okružní křižovatky, je to zajištění propojení všech dopravních směrů, dojde k eliminaci nebezpečných manévrů při otáčení vozidel a celkovému usměrnění dopravy, zajištění mimoúrovňového křížení s chodci a cyklisty s vazbou na širší území, bude doplněn autobusový záliv pro dostupnost ulice Karolíny Světlé a ulice Nový Svět a v neposlední řadě okružní křižovatka napomůže snížení rychlosti vozidel, která je dle provedeného kontrolního měření v místě významně překračována.