Kůrovcový kalamitní štáb opět řešil situaci v lesích Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje hostil osmé jednání Kůrovcového kalamitního štábu. Hlavním bodem setkání bylo sdílení aktuálních informací o stavu lesních porostů na území kraje v souvislosti s doznívající kůrovcovou kalamitou, a to ze strany zástupců vlastníků lesů i odborných institucí.
Z dostupných dat vyplývá, že nadnormální kůrovcová těžba v současnosti probíhá pouze ve Šluknovském výběžku. Přestože situace naznačuje že kůrovcová kalamita odezněla, přetrvávající nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý nedostatek srážek, nadále představují významný stresový faktor pro lesní porosty a zdroj obav pro jejich správce. Účastníci jednání se proto shodli na potřebě zachovat činnost Kůrovcového kalamitního štábu a pokračovat v pravidelném sdílení informací o zdravotním stavu lesů.
Zástupci vlastníků lesů zároveň upozornili, že při správě svého majetku čelí i dalším výzvám. Mezi hlavní problémy patří rostoucí turistická zátěž, nelegální vjezdy do lesů, rozvoj výstavby v jejich okolí, nadměrné škody způsobené zvěří či nedostatek finančních prostředků. „Na úrovni Ústeckého kraje iniciuji vznik nové platformy, která propojí zástupce vlastníků a správců lesů, odborných institucí, samospráv i další přizvané experty. Jejím cílem bude vytvořit prostor pro pravidelnou a systematickou diskusi nad aktuálními problémy, sdílení zkušeností z praxe, a především hledání konkrétních, efektivních řešení, která povedou ke zlepšení stavu lesního hospodářství v regionu a posílí jeho odolnost do budoucna,“ uvedl náměstek hejtmana Tomáš Kirbs.