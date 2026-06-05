Lanovka z jezera Most na hrad Hněvín rozhodně není sci-fi!

Pokud si někdo myslí, že lanovka od jezera Most na hrad Hněvín je pouhá sci-fi, tak se mýlí. Podle primátora Mostu Marka Hrvola je zcela reálné, že projekt lanovky bude jednou z položek v rozpočtu na příští rok.
V současné době je již hotová studie proveditelnosti, z níž je jasné, kde se bude nastupovat a vystupovat. „ Studie říká jak by měla být lanovka dlouhá a jak by měly obě kabiny vypadat. Budou dvě, protože lanovka bude obousměrná. Nastupovat se bude u kruhového objezdu u jezera Most, a vystupovat se bude u altánu na Hněvíně,“ prozradil primátor Marek Hrvol a dodal: „Rozhodně jsme fandové lanovky. Jedná se totiž o velmi zásadní projekt, byť někomu může připadat jako sci-fi. Je důležitá z hlediska turismu i dostupnosti Hněvína, protože hrad bude zejména v sezóně pod obrovským náporem návštěvníků restaurace a turistů.“ Podle primátora není Hněvín schopen zvýšený příval návštěvníků z hlediska dopravy do budoucna zvládnout. Parkoviště před hradem je prakticky stále obsazené a plná bývá už i parkovací plocha u vodárny. „Když uvažujeme jak si s touto situací poradit, lanovka odpovídá na všechno, co v souvislosti s přístupem na Hněvín řešíme,“ říká primátor. O hrad Hněvín je v současné době velký zájem. Nabízí kulturu, gastronomii, věž s jedinečnou vyhlídkou, nově zrekonstruovanou a vybavenou hvězdárnu a brzy se jeho portfolio rozšíří i o kvalitní ubytování.
Pokud se nápad lanovky podaří proměnit v realitu, provozovat ji bude dopravní podnik města Mostu. „Lanovka je opravdu důležitá a potřebná věc. Propojí hned dvě dominatny a bude v systému MHD. Auto necháte na jezeře, které má dostatek kapacity na parkování, nastoupíte do kabiny a dopravíte se na hrad. Lanovku nevnímáme jen jako atrakci a velký potenciál pro turisty, ale bude mít vliv na fungování dopravy ve městě,“ vysvětluje primátor. Podle jeho slov by realizace lanovky měl přijít na 300 – 400 milionů korun. Její financování město řeší v rámci Evropské investiční banky.
Nápad, vybudovat v Mostě lanovku není úplná novinka. Objevil už v roce 1964, kdy se po dalších volbách stal novým předsedou Městského národního výboru ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Miroslav Fleišer. Ten měl spolu se svým kolektivem realizovat dosud největší změny v historii města. V plánu byla rekonstrukce hradu Hněvín a také výstavba lanovky, která se nakonec neuskutečnila. Její projekt byl ovšem oproti tomu dnešnímu svou délkou o něco skromnější. Lanovka měla vést ze Zahražan na hrad Hněvín.
Foto Lanové kabiny je islustrační.