Láska k malování pomůže pejskům z útulku

Domov sociálních služeb Litvínov uspořádal v půdních prostorách litvínovské Lesovny výstavu výtvarných prací jedné z klientek Domova. Ačkoliv výstava s názvem Čtyři roční období měla komorní nádech, znamenala pro autorku obrazů Martinu Malou splněný sen, ale i dobrý skutek.

Devětačtyřicetiletá Martina se malování věnuje teprve rok, ale i během takto krátké doby a navzdory svému hendikepu namalovala na čtyři desítky krásných obrázků. To vše i díky velké podpoře zdejších pracovnic v sociálních službách, které jí pomohly nápad uskutečnit.

K malování se Martina odhodlala, když vzpomínala na svého zesnulého přítele a kamaráda – také z domova sociálních služeb, ale v jiném městě – a na to, jak rád maloval. A tak si řekla, že to také zkusí. Začátky byly pro ni sice těžké, především kvůli jejímu hendikepu, který omezuje i její ruce, což ve vztahu k malování představuje tu největší překážku. Nijak ji to ale neodradilo a z kapesného si pořídila štětce a barvy a začala se postupně učit a osvojovat si různé malířské techniky. Práci jí usnadnily právě pracovnice v sociálních službách DSS Litvínov, které jí vytvářely nejrůznější nástavce na štětce a další šikovné pomůcky. I díky tomu se mohla do malování ponořit naplno. Během jednoho roku tak vytvořila několik desítek zdařilých prací, ať už se jednalo o tempery nebo akvarely. Martina má ráda přírodu a miluje zvířata, odtud také pramení motivy jejích prací.

Výstava jejích nejzdařilejších výtvorů sklidila velký úspěch. Její obrázky udělaly radost nejen jejím blízkým, ale i všem, kdo si je přišli prohlédnout. Protože zájem o její díla předčil očekávání, rozhodla se své obrázky zájemcům věnovat za dobrovolné dary, například krmení, ale i další potřebné věci, pro pejsky z útulku. „Martina byla ohromně dojatá a šťastná, že byl o její obrázky tak velký zájem. Radost měla ale i z toho, že díky dobrovolným darům mohla udělat i ona dobrý skutek. Má moc ráda zvířata, a tak její volba byla jasná, obdarovat a potěšit pejsky z místního útulku,“ říká Silvie Kotrčová, jedna z pracovnic přímé sociální péče DSS Litvínov, která s uspořádáním výstavy také pomáhala. Nashromážděné krmivo a další věci pak zaměstnanci Domova sociálních služeb předají do litvínovského útulku.