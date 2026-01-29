Láska v Centralu chutná nejlépe ve dvou

Kouzelnou atmosféru svatého Valentýna si můžete užít v mosteckém Centralu. Odpoledne plné radosti, dárků a romantiky vyvrcholí v sobotu 14. února od 14 hodin.
Valentýnské oslavy odstartují rozdáváním růží a výběrových sladkostí. „Páry se mohou hned při příchodu těšit na krásnou růži zdarma. Aby byla oslava ještě sladší, připravili jsme také luxusní čokoládové pralinky. Pro získání růže a pralinek stačí v mobilní aplikaci Můj Central uplatnit příslušný kupón a prokázat se naskenovanou účtenkou v minimální hodnotě 200 Kč za období od 1. do 14. února. Účtenka musí být naskenovaná přímo v aplikaci,“ říká Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace EPG Group, která vlastní Central Most.
Novinka Wall of Love
Chcete vyznat lásku, poděkovat nebo jen někoho potěšit milým slovem? Letošní novinkou je Wall of love – tedy zeď plná citů, kterou najdete v přízemí Centralu u prodejny Marionnaud. Již od 1. února můžete na tuto stěnu umístit svůj zamilovaný vzkaz. Stačí si vyzvednout papírové srdce na infostánku, napsat na něj vzkaz pro kohokoliv, koho máte rádi, a nalepit ho na naši zeď lásky.
Soutěž o romantickou večeři a šperk
Ani letos nechybí oblíbená soutěž na sociálních sítích Centralu. „Tentokrát hrajeme o exkluzivní balíček pro pět šťastných párů. Výherci se mohou těšit na romantickou večeři, kterou připraví restaurace Mianchi, ale podávat se bude v útulné kavárně Go Café v 1. patře Centralu,“ láká ředitel Malý a dodává: „Výherní páry si budou moci vychutnat speciální valentýnské menu, které už brzy zveřejníme na našich sociálních sítích. To ale není vše. Každá dáma z pěti vítězných párů obdrží také nádherný šperk od Yes Klenotnictví.“