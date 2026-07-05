Laura a její tygři slaví 6. července čtyřicetiny v Mostě

Oslavy 40 let kapely Laura a její tygři jsou v plném proudu a 6. července ve 21.15 nebude chybět ani exkluzivní koncert v mosteckém Studiu3 Ponte records.
Návštěvníci uslyší to nejlepší z celé historie této legendární formace ale i novinky z připravovaného alba „MOST“. Laura a její tygři vznikli na konci roku 1985 z iniciativy Karla Šůchy, inspirovaného novelou Williama Saroyana Tracyho tygr. Spojení něhy a divokosti se propsalo nejen do názvu kapely, ale i do její nezaměnitelné vizuální podoby – černé brýle, bílé košile, černé kravaty – a energického, syrového koncertního projevu, který kapelu odlišil od domácí scény.
Během čtyř desetiletí odehráli tygři více než 2 500 koncertů doma i v zahraničí, vydali 13 alb a realizovali řadu výrazných koncertních projektů. Po pádu železné opony se výrazně prosadili na evropských pódiích, vystoupili na prestižních místech napříč Evropou i mimo ni a v roce 1993 získali cenu Grand Prix Media RFI. Laura a její tygři tak patří k nejvýraznějším a nejvytrvalejším kapelám české rockové historie. Vstupné je 350 Kč.