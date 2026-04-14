Lázně Meziboří uleví duši i bolesti těla, takové, kde využívají k léčbě vlastní konopí, jinde v Čechách nenajdete

Bývalé sanatorium Paracelus, rehabilitační a zdravotnické zařízení v Meziboří se pod taktovkou nového majitele už pátým rokem pomalu mění na lázně, které sází na léčebné účinky konopí. Historické budovy sanatoria plánuje společnost Pure Bohemia přebudovat v moderní komplex, kde klienti najdou odpočinek a úlevu především od potíží provázející civilizační choroby.
Město Meziboří zvolil ředitel společnosti Jiří Turek pro jeho klidnou atmosféru a polohu v lesích Krušných hor. „Když jsem si poprvé prohlédl areál Paracelsus v Meziboří, věděl jsem, že naše lázně budou právě tady. Soubor jeho budov je ideální svou polohou a velkorysou zahradou. Umím si představit, jak se tady budou klienti našich konopných lázní cítit. Jak je budou uzdravovat a pomáhat jim nejen procedury v sanatoriu, ale také horská příroda v okolí města, lesy doslova na dosah ruky,“ oceňuje všechny přednosti umístění lázní Jiří Turek. Pro nový komplex nechal Jiří Turek zpracovat architektonický návrh od odborné projekční kanceláře, která se již podobným projektem zabývala. „Rekonstrukce stávajících budov a dobudování celého areálu brzdily pouze legislativní nezbytnosti. Byla nutná změna územního plánu, což zabralo nejvíce času a ještě není vše zcela dokončené. A samozřejmě stavební povolení. Teď už by ale práce mohly pokračovat rychleji,“ věří Jiří Turek. Zatím částečnou rekonstrukcí prošlo jen jedno křídlo sanatoria. Nejedná se ale o jeho konečnou podobu. V současné době slouží jako hotel nezávislý na poskytování rehabilitačních služeb. Léčebné a relaxační procedury, jako jsou masáže či koupele, mohou využívat tedy i hoteloví hosté. „Až budou lázně dokončeny, chceme se zaměřit na uzdravování našich klientů trpících výhradně civilizačními nemocemi, např. na léčbu migrény, tinnitusu, roztroušené sklerózy a syndromu vyhoření. Chceme lidem ulevit od bolestí těla a uklidnit duši. A chceme, aby s námi klienti na tomto ozdravném procesu spolupracovali. Aby se sami chtěli uzdravit, věřili, že se uzdraví a také pro to sami udělali co nejvíce. Jen tak mají konopné lázně šanci na úspěch. Využijeme léčebnou sílu konopí, klid krušnohorských lesů, kterými jsou lázně obklopeny a samozřejmě také zkušenost a umění odborníků, se kterými jsme se spojili,“ má jasnou vizi o budoucnosti mezibořských lázní Jiří Turek. V novém areálu nebude chybět krytý bazén, skleník, sportoviště i nové ubytování určené výhradně pro lázeňské hosty. V plánu je také restaurace. „Zdravé jídlo je základ. Aby byli lázeňští hosté spokojení, nestačí nasytit jejich duši a ulevit jim od bolesti,“ naznačil Jiří Turek. Velkou změnou projde také přilehlý park, který k sanatoriu vždy patřil. „Je to velkorysý prostor plný stromů, více les, než park. Toho chceme využít. Lázeňští hosté v klidné atmosféře lesa budou relaxovat, procházet se a dýchat horský vzduch. Součástí projektu je i přírodní koupací jezírko a zahradní dřevěný pavilon s tělocvičnou pro jógu s možností cvičení jak uvnitř, tak i na jeho střeše. Předpokládám, že pokud půjde vše podle plánu, zahájíme provoz jógového pavilonu ještě letos,“ poodhalil záměr ředitel společnosti. Jógové studio bude určeno primárně pro lázeňské hosty, ale využívat ho budou moci také uzavřené skupiny, které se józe a meditaci věnují. Kromě samotného areálu s parkem budou moci klienti lázní využívat volnočasové aktivity, které horské město nabízí. „Naše léčebné programy budou spojeny nejen s koupelemi, pitím ozdravných čajů a dalšími rehabilitačními a speciálními léčebnými procedurami, jako je arterapie, muzikoterapie a jiné. Nechte se překvapit,“ uzavřel Jiří Turek.