Lékaři Krajské zdravotní zavedli pacientům ke snížení nitroočního tlaku gelový implantát XEN

První operační výkony se na ústecké oční klinice uskutečnily za účasti školitele Michaela Libisellerza z Rakouska. „Operace jsme provedli u pacientů, u kterých medikamentózní léčba kapkami nebo předchozí chirurgická léčba nedosáhla dostatečného snížení nitroočního tlaku. Vzhledem k tomu, že naše klinika se specializuje na chirurgii glaukomu, přicházejí k nám pacienti i z jiných krajů České republiky, první pacient pocházel z Ostravy,“ uvedla přednostka ústecké oční kliniky MUDr. Ivana Liehneová.

Gelový implantát XEN byl vyvinut s cílem vytvořit podspojivkovou filtraci (vznik filtračního polštářku) bez řezu do spojivky, čímž se snižuje riziko vzniku jizvení. „Jedná se o zcela nový přístup chirurgie glaukomu, než jsme byli dosud zvyklí. Implantát je uložen ve speciálním injektoru, vkládá se do oka řezem 1,8 milimetru přes rohovku (přední stěnu oka) a jehlou injektoru se proniká celou tloušťkou stěny oka pod povrch. Vytváří se tak permanentní spojení mezi přední komorou a podspojivkovým prostorem. Pro pacienta je zákrok velmi šetrný, rychlý a účinný, dalo by se říct, že se jedná o nekrvavou chirurgii glaukomu,“ dodala MUDr. Ivana Liehneová.

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, se letos připojí ke Světovému dni glaukomu (zeleného zákalu). Na 13. března 2018 si připravila od 12 do 16 hodin den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Návštěvníci budou moci nahlédnout do prostor kliniky a nechat si změřit preventivně nitrooční tlak. O dva dny později 15. března od 15 hodin bude v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, připraven pro laickou veřejnost i pro zdravotníky soubor přednášek lékařů oční kliniky Masarykovy nemocnice, které seznámí veřejnost s problematikou stanovení diagnózy a léčby glaukomového onemocnění.