Lesáci zavřou honitbu v Oboře Červený hrádek, zmizí plot a les se otevře veřejnosti

Obora Červený Hrádek, jejímž vlastníkem jsou Lesy České republiky a honitbu zde má Lesní správa Litvínov, se k poslednímu březnu zruší. Plot i cedule s návštěvní dobou zmizí a les se zcela otevře veřejnosti.
Rozhodnutí zrušit oboru je plně v kompetenci Lesů ČR, které ji spravují. Lesáci oboru nevracejí, pouze ruší vlastní honitbu. „V provozu naší organizace se se zrušením obory nic nemění. Naopak bude na lesních pozemcích méně nákladná ochrana mladých lesních kultur kvůli vysoké koncentraci spárkaté zvěře,“ vysvětlil ředitel Lesů města Jirkova Jaromír Fiala. Režim omezeného vstupu návštěvníci v minulosti opakovaně kritizovali. To se po odstranění oplocení změní a les bude pro veřejnost dostupnější.
V oboře o rozloze 281 hektarů chovají lesáci daňky a mufloní zvěř. Jedná se o honitbu Lesů ČR a Lesní správy Litvínov. Problémem honitby byla od počátku skutečnost, že se nachází v bezprostřední blízkosti města Jirkova – Červeného Hrádku. Toho si byli vědomi i navrhovatelé novodobé obory, a proto se od počátku počítalo s tím, že jako podmínka pro její uznání bude alespoň částečně přístupná veřejnosti. Do prostoru honitby se zahrnuly tři obůrky, které sloužily k ukázkám některých druhů zvěře pro veřejnost. Lidé zde mohli pozorovat například muflony, daňky a jelena Dybowského. Ovšem jen krátce, protože od tohoto původního záměru se časem ustoupilo. Zrušení obory se podle Jaromíra Fialy bezprostředně dotkne pouze sousedních honiteb Jindřišská a Svatý Hubert, jejichž pozemky po odstranění plotu nadále zůstanou tzv. honební. Po odstranění plotu bude vstup na lesní pozemky pro veřejnost volný, ovšem na vlastní nebezpečí – tak jako je tomu v jiných lesích. Návštěvníci se budou moci pohybovat po celé ploše obory a ne jen po vyznačených cestách.
Oboru na úpatí Krušných Hor vybudoval ve druhé polovině 19. století šlechtický rod Buquoyů nedaleko zámku Červený Hrádek, aby zde mohl chovat jelení a dančí zvěř. V roce 1898 zámek získal rod Hohenlohe, který nechal oboru kvůli poškozenému oplocení zrušit. Po druhé světové válce přešla lesní část pod správu státních lesů a v roce 1986 bylo rozhodnuto o výstavbě nové obory. Ta byla listopadu 1989 byla uznána pod názvem Obora Červený Hrádek.