Let It Roll pojede i tentokrát na ekolologické vlně

Od
redakce HL
-
0
49

Na největším drum & bass festivalu na světě Let It Roll, který se uskuteční od 30. července do 1. srpna na  jezeře Most, se opět budou sbírat cigaretové nedopalky. Podle organizátorů budou dobrovolníci účastníkům rozdávat kapesní speciální popelníčky. Jakmile ho naplní, vysypou ho do Rollin Green pointu v areálu a zúčastní se soutěže o vstupenku na příští rok.

LaLetos se také na festivalu objeví barevné koše na tříděný odpad. Žluté na plast, bílé na hliník, černé na směsný odpad a hnědý na bioodpad, do kterého patří například i použité talíře z cukrové třtiny nebo příbory. Před areálem bude také zelená popelnice na sklo.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!