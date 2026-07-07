Let It Roll pojede i tentokrát na ekolologické vlně

Na největším drum & bass festivalu na světě Let It Roll, který se uskuteční od 30. července do 1. srpna na jezeře Most, se opět budou sbírat cigaretové nedopalky. Podle organizátorů budou dobrovolníci účastníkům rozdávat kapesní speciální popelníčky. Jakmile ho naplní, vysypou ho do Rollin Green pointu v areálu a zúčastní se soutěže o vstupenku na příští rok.
Letos se také na festivalu objeví barevné koše na tříděný odpad. Žluté na plast, bílé na hliník, černé na směsný odpad a hnědý na bioodpad, do kterého patří například i použité talíře z cukrové třtiny nebo příbory. Před areálem bude také zelená popelnice na sklo.