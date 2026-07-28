Let It Roll se blíží, obě policie jsou ve střehu!

U jezera Most se od 30. července do 1. srpna uskuteční jeden z největších festivalů elektronické hudby v Evropě Let It Roll. Na jeho bezpečný průběh se Městská policie Most připravovala několik měsíců společně s pořadatelem, Policií České republiky, statutárním městem Most, Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova i dalšími partnery.
Přípravy navázaly na zkušenosti z loňského premiérového ročníku a jejich cílem je zajistit bezpečnost desítek tisíc návštěvníků festivalu i obyvatel města, dohlédnout na dodržování přijatých dopravních a bezpečnostních opatření a přispět k bezproblémovému průběhu celé akce. „Po celou dobu festivalu bude výkon služby Městské policie Most výrazně posílen. Opatření je nastaveno tak, aby strážníci zajistili dohled nejen v okolí festivalového areálu a jezera Most, ale také ve všech ostatních částech města. Obyvatelé Mostu se nemusí obávat omezení běžné činnosti městské policie, jejich bezpečnost pro nás zůstává prioritou. Rozvržení hlídek bylo připraveno tak, aby byla zajištěna standardní hlídková činnost i rychlá reakce na oznámení a události na celém území města. Městská policie na opatření úzce spolupracuje s Policií České republiky, pořadatelskou službou a dalšími složkami integrovaného záchranného systému,“ vysvětlil Jaroslav Hrvol, ředitel Městské policie Most.
Strážníci se během festivalu zaměří především na bezpečnost osob, veřejný pořádek a plynulost dopravy. Budou usměrňovat provoz v okolí jezera, kontrolovat dodržování přechodného dopravního značení, pomáhat návštěvníkům s orientací a dohlížet na dodržování přijatých opatření. Připraveni budou také na operativní řešení mimořádných situací a poskytování součinnosti Policii České republiky, pořadateli i ostatním složkám.
Na základě zkušeností z loňského ročníku se Městská policie Most zaměří také na kontroly vozidel nabízejících přepravu osob. Cílem bude odhalování nelegálních přepravců, kteří poskytují taxislužbu bez potřebných oprávnění. Toto opatření má chránit návštěvníky festivalu před nepoctivými praktikami a přispět k tomu, aby využívali pouze legální a bezpečné způsoby přepravy. „Uvědomujeme si, že takto rozsáhlá akce přináší dočasná dopravní omezení i zvýšený pohyb návštěvníků. Věřím však, že díky profesionální spolupráci všech zapojených složek, pořadatele i města zvládneme festival bezpečně a s co nejmenším dopadem na každodenní život obyvatel,“ uvedl ředitel Městské policie Most.
„Jsem rád, že si pořadatelé festivalu Let It Roll vybrali právě Most. Je to potvrzení, že naše město má kvalitní zázemí a dokáže hostit akce evropského významu. Můžeme být hrdí na to, že společným úsilím města, bezpečnostních složek i dalších partnerů umíme zajistit bezpečný průběh takto rozsáhlé události. Věřím, že i letošní ročník bude úspěšný, návštěvníci si z Mostu odvezou pozitivní dojmy a společně ukážeme, že Most je dobrým hostitelem,“ doplnil ředitel Jaroslav Hrvol.