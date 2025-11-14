Léta Sametová autora Štěpána Javůrka vyjdou symbolicky 17. listopadu

Symbolicky, 17. listopadu, vyjde nová kniha oblíbeného krušnohorského autora a rodáka Štěpána Javůrka.
Štěpán Javůrek tentokrát vsadil na odlišný žánr a to na humoristický román. Vychází pod titulem Léta sametová a je to jeho již osmý počin v pořadí. Kniha je plná laskavého humoru a nevšedních zážitků jedné neobyčejně obyčejné rodiny. Pedantský děda Miloš a svérázná babička Andula jsou ve věčném souboji s dědou Tomášem, jehož smyslem života je pouze sport, a babičkou Hanou, která se zajímá hlavně sama o sebe. Uprostřed toho si k sobě hledají cestu dva mladí lidé, kteří vlastně nikdy neměli být spolu a kteří se neúspěšně snaží vychovávat svého neplánovaného syna Petra. Jedna rodinná katastrofa tak střídá druhou a na pozadí se navíc odehrává sametová revoluce, jež jednotlivým členům rodiny obrátí životy vzhůru nohama. Začtěte se do příběhu, u kterého se zasmějete, občas nevěřícně zakroutíte hlavou či uroníte slzu…
Knihu je možné objednávat a kupovat i jako e-knihu. Tištěná verze je již také dostupná k objednání. Křest se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu od 17 hodin v Kulturní a kreativní centrum Ostrov. A proč právě v Ostrově? Právě do tohoto města Štěpán Javůrek děj svého nového románu zasadil.