Letní kino Koldům promítne v pátek horor „MY“

Do Letního kina na koupaliště Koldům v Litvínově můžete v pátek 16. srpna vyrazit na americký horor „MY“. Začíná se po setmění ve 21.30 hodin, vstupné je jednotné 80 Kč. Vstupenky do letního kina jsou k zakoupení pouze v pokladně na koupališti v den promítání. Možnost občerstvení izapůjčení lehátka. Horor My je mládeži do 15 let nepřístupný.



Adelaide Wilsonová (Lupita Nyong’o) přijíždí s manželem a dvěma dětmi na prázdninový pobyt na chatu na kalifornském pobřeží, kde jako malá trávila léto. Na první pohled vyrovnaná a spokojená žena v sobě skrývá velké trauma z dětství a hned po příjezdu v ní řetězec zdánlivě nevinných událostí vyvolává silnou paranoiu a pocit, že rodinná idyla brzy skončí. Předtucha se promění v realitu, když se uprostřed noci na příjezdové cestě k domu objeví čtveřice podivínů, kteří na rodinu záhy zaútočí. Děsivá noční můra je o to strašlivější, že ti útočníci vypadají úplně stejně jako Wilsonovi. Jen mají v rukou zbraně. A neváhají je použít.

Režie: Jordan Peele

Scénář: Jordan Peele

Kamera: Mike Gioulakis

Hudba: Michael Abels

Hrají: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Duke Nicholson, Yahya Abdul-Mateen II, Anna Diop, Kara Hayward, Cali Sheldon, Shahadi Wright Joseph, Noelle Sheldon, Nathan Harrington, Evan Alex.

