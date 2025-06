Letní odstávka letos jen někde a na krátko

Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy se již chystají na letní údržbová opatření, která jsou nezbytná pro to, aby připravily svá zařízení na novou topnou sezónu. Dobrou zprávou pro obyvatele Mostu i Litvínova je, že v roce 2025 neproběhne celoplošná odstávka teplé vody. Ke krátkodobému přerušení dodávek dojde pouze ve vybraných lokalitách v Mostě, a to z důvodu plánovaných revizí a oprav, které není možné provádět za plného provozu.

„Skupina Teplárna Komořany se omlouvá za dočasné snížení komfortu zákazníkům a obyvatelům dotčených lokalit. Ujišťujeme, že děláme maximum pro to, aby veškerá omezení trvala co nejkratší dobu. Pravidelná údržba je klíčem k tomu, aby byl systém dálkového vytápění neustále připraven na bezporuchový a bezpečný provoz,“ informovala Michaela Koudelová z United Energy.

Od 17. do 24. 6. se bude týkat odstávka domů v ulici Pod Lajsníkem VS3.

Od 25. 6. do 2. 7. lokalita Most, Nad Nádržím VS 61.

Od 7. 7. do 11. 7. lokalita Most, Fibichova Lajsníkem VS 4 a VS 5.

Od 14. 7. do 18. 7. lokalita Most, Nad Nádražím VS 67.