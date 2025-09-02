Léto očima Městské policie Litvínov

O průběhu letních měsíců informuje velitel Městské policie Litvínov Martin Klika: „Během letních měsíců jsme se soustředili na místa, kde se Litvínovští necítí bezpečně. Podle pocitových map se jedná především o parky, jak v centru města, tak ale i u Pilařského rybníku. Lidem vadí především bezdomovci, kteří v parcích znečišťují lavičky a pijí alkohol. Na tato místa se zaměřily nejen hlídky městské policie, ale také asistentky prevence kriminality. Stejný problém jsme řešili i na náměstí Míru. Počet bezdomovců v Litvínově se mírně navyšuje, je to ale všeobecný trend, se kterým se v mnohem větší míře potýkají všechna města v České republice. Litvínov má oproti jiným městům výhodu azylového bydlení, které lidé bez domova využívají především v zimním období. Kromě bezdomovců nejvíce veřejnost trápí uživatelé návykových látek a prodejci drog. Kromě kontroly závadových osob a míst, kde je pravděpodobnost výskytu uživatelů i dealerů návykových látek, soustředíme se rovněž na prevenci. Asistentky prevence kriminality absolvovaly školení v K-centru zaměřené na nové trendy v drogové problematice a v přístupu k uživatelům. S Policií ČR spolupracujeme na protidrogových akcích v Litvínově, využíváme například společné hlídky se psovody specialisty právě na vyhledávání drog. Připravujeme aktualizaci pocitových map. Hodně by pomohlo, kdyby se do aktualizace zapojilo co nejvíce obyvatel Litvínova. Jen tak získáme opravdu vypovídající informace o tom, která místa jsou pro obyvatele města problematická a je potřeba se na ně zaměřit tak, abychom zvýšili u lidí pocit bezpečí. Na patologické jevy na území města se zaměřuje také pracovní skupina, jejíž součástí Městská policie Litvínov je. Půlroční práci této skupiny jsme zhodnotili na jednání, které se uskutečnilo v posledním prázdninovém měsíců.“