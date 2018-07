Léto přeje bezdomovcům

Horké letní dny bez dešťů přejí bezdomovcům. Ti se v Litvínově už před lety usadili ve stanovém městečku u nádraží, kde jich v současné době žije zhruba deset. Sociální pomoc tito lidé odmítají.

V Litvínově nemusí žít na ulici nikdo. Město má své vlastní azylové ubytování s dostatečnou kapacitou. Navíc je sociální odbor kdykoliv připraven podat pomocnou ruku i v otázce financí. “Litvínov je snad jediné město, které má v rozpočtu přímo alokovanou částku na okamžitou sociální pomoc v mimořádných situacích. Můžeme tak poskytnout potřebné peníze dřív, než zareaguje úřad práce a sociální pomoc vyplatí z prostředků státu,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Veronika Knoblochová. Neznamená to ale, že peníze město poskytne každému, kdo si o ně řekne. Potřebnost a mimořádnost situace vyhodnocují sociální pracovníci. Díky pomoci města ale mohou například lidé bez domova využívat azylové bydlení. „Mohou se tu v suchu a teple vyspat, dostanou čisté oblečení, mohou si uvařit čaj. Kámen úrazu je, že se musí umýt. Dodržování osobní hygieny je jednou ze základních podmínek azylového bydlení. Další podmínkou, kterou nelze obejít, je naprostý zákaz návykových látek včetně alkoholu. Kdo chce přespávat v azylovém bydlení, musí se umýt a nesmí být pod vlivem alkoholu a drog. To je pro většinu lidí z ulice nepřekonatelné, a tak azylové bydlení využívají pouze výjimečně v případech opravdové nouze,“ přiblížila azylové bydlení Veronika Knoblochová. Litvínovští bezdomovci mají možnost dostat se z ulice postupně až do bytu. Musí ale dodržovat podmínky, které si město pro prostupné bydlení stanovuje. „Máme výjimečně případy, že lidé na ulici zůstat nechtějí a pomoc hledají. Azylové bydlení je první stupeň. Odtud se mohou dostat do ubytovny pro sociálně slabé a pak dále do nájemního bytu. Musí ale chtít a něco pro to udělat,“ doplnila Veronika Knoblochová. Většina bezdomovců v Litvínově ale svůj život měnit nehodlá. „Dřív jsme jim do stanového městečka v mrazech vozili čaj a polévku. Snažili se jim život ulehčit. Většinou nás ale jen odbývají vulgarismy, jediné, o co mají zájem, je alkohol a cigarety. A tak kontrolujeme ve stanovém městečku pořádek a bezpečnost, čas od času musí pod dohledem strážníků obyvatelé stanů posbírat odpadky z okolí, což vydá i na několik desítek pytlů a dbáme na to, aby neobtěžovali ostatní obyvatele města. Nedovolujeme žebrání, zdržování se ve vchodech domů a obchodů, přespávání na lavičkách,“ připojil své poznatky ze života bezdomovců v Litvínově zástupce velitele Městské policie Litvínov Karel Šefl.