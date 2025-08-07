Libochovice a Tiské stěny v hlavní roli nové filmové pohádky – uvidíte ji v novém roce

Ústecký kraj se opět stal místem filmového natáčení – tentokrát pro novou celovečerní pohádku Princezna stokrát jinak, která vstoupí do kin v lednu 2026. Režisér Miloslav Šmídmajer si pro důležité scény vybral zámek v Libochovicích a Tiské stěny, kde štáb stráví celkem šest natáčecích dní.
Libochovický park propůjčí svůj půvab scénám odehrávajícím se na hranicích Jablečného království a Hruškového císařství, zatímco Tiské stěny se stanou prostředím pro tajemný les a výjevy s mytologickými furiemi.
Snímek vzniká v úzké spolupráci s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje, která pomáhá domácím i zahraničním produkcím najít vhodné lokace a zázemí pro natáčení v regionu. Cílem je nejen propagace kraje jako atraktivního filmového prostředí, ale také podpora místní ekonomiky a kulturní identity.
„Ústecký kraj se dlouhodobě otevírá filmovým tvůrcům a já mám obrovskou radost, že příběh o hledání odvahy a lásky vzniká právě v našem regionu. Naše hrady, zámky a příroda propůjčují pohádce jedinečné kulisy a pevně věřím, že díky tomu zaujme diváky doma i za hranicemi. Přeji celému štábu úspěšné natáčení a filmu přízeň publika,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Pohádka Princezna stokrát jinak vypráví příběh osmnáctileté Stelly z Jablečného království, která se snaží naplnit očekávání svého otce – a zapomíná přitom být sama sebou. Po rodinném konfliktu si v den svých narozenin přeje být „kdokoliv jiný“. Přání se zázračně vyplní a princezna se začíná každé ráno probouzet v jiné podobě – jako stařenka, obryně nebo malé dítě. Zvláštní „multipersonózu“ může Stella zlomit jedině sňatkem. Královští rodiče proto uspořádají rytířský turnaj, který však neproběhne podle plánu.
Do hlavní role byla obsazena Ema Businská, královské rodiče hrají Martina Preissová a Martin Myšička, prince Ukruta ztvární Tomáš Weber a jeho poručníka Ramora Ján Koleník. Významnou roli pašeráka a prodavače knih Johana, se kterým se Stella seznámí na trhu, si zahraje Filip Březina. Mezi další známé tváře patří Martin Stránský, Zuzana Fialová, Patricie Solaříková, Jaroslav Plesl, Petr Nárožný, Igor Bareš, Regina Rázlová, Betka Staňková, Jiří Ployhar, Zdeněk Žák, Jakub Žáček a dětské role ztvární Beata Morozová a Jakub Král.
„Reflektujeme důležitá témata dnešní doby – přizpůsobování se očekávání druhých, a především potřebu přijmout se takoví, jací jsme. Samozřejmě ale nechybí láska, která uzdravuje, a spousta šermířských soubojů, nádherných kostýmů a kouzelných zámeckých scenérií,“ uvedl k pohádce režisér Miloslav Šmídmajer.
Film vzniká pod hlavičkou produkční společnosti Bio Illusion a ve spolupráci se slovenskou Filmworkx. Distributorem je Continental Film. Projekt získal podporu z dotačních programů Královéhradeckého a Pardubického kraje, o podporu bude žádat také z Filmových voucherů Ústeckého kraje v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Slovenská strana film podpořila z prostředků Audiovizuálneho fondu. Do kin se pohádka Princezna stokrát jinak vydá 29. ledna 2026.
Tvůrci:
Režie: Miloslav Šmídmajer
Scénář: Tomáš Belko, Tomáš Krejčí
Kamera: Ivan Finta
Střih: Jakub Vansa
Hudba: Michal Novinski
Produkce: Bio Illusion s.r.o.
Koproducent: Filmworkx, QQ Studio, Baarwood Films
Distribuce: Continental Film (CZ i SK)
Partneři: Oneplay, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj, město Náchod
Obsazení: Ema Businská, Tomáš Weber, Filip Březina, Ján Koleník, Martin Stránský, Zuzana Fialová, Patricie Solaříková, Martina Preissová, Martin Myšička, Jaroslav Plesl, Petr Nárožný, Igor Bareš, Regina Rázlová, Betka Staňková, Jiří Ployhar, Zdeněk Žák, Jakub Žáček, Beata Morozová, Jakub Král, Martin Mňahončák, Danica Jurčová, Michaela Petřeková, Zuzana Hykyšová, Jana Doleželová, Miroslav Táborský a další