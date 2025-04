Lidé jsou v MHD ostražití, nejvíce je odrazuje chování některých cestujících

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova provedl prostřednictvím elektronického dotazníku na sociálních sítích a webových stránkách průzkum spokojenosti s kvalitou služeb poskytovaných MHD v Mostě a v Litvínově.

Celý průzkum byl zcela anonymní a sloužil k získání názorů obyvatel na celou řadu oblastí týkajících se veřejné dopravy v našich městech. „Průzkumem jsme chtěli zjistit zejména to, jaké skupiny obyvatel využívají naší MHD nejčastěji, které naopak vůbec a zároveň jsme mířili na pocity a spokojenost našich cestujících. Výstupy průzkumu budou následně uplatňovány při konkrétních opatřeních v MHD ke zvýšení kvality našich služeb a k získání dalších potencionálních zákazníků,“ popsal Daniel Dunovský, ředitel dopravního podniku.

V rámci průzkumu obdržel dopravce názory od 770 lidí. Ti hodnotili jak celkovou spokojenost s MHD, tak i spokojenost s jejími dílčími službami. Otázky směřovaly do oblasti rychlosti přepravy, na preferované formy dopravy nebo placení jízdného. Dopravní podnik chtěl znát názor lidí na využívání MHD – co je motivuje nebo naopak odrazuje od cestování městskou veřejnou dopravou. Další otázky mířily na vstřícnost pracovníků v předprodejních kancelářích a na chování řidičů a revizorů. Do dotazníků se dále zaznamenávala spokojenost s dodržováním jízdních řádů, s informovaností o změnách a výlukách v MHD, s čistotou vozidel a zastávek. Cestující mohli také vyjádřit své připomínky nebo vyjádřit zkušenosti s řidiči našich vozů.

Průzkum ukázal, že 97% dotazovaných obyvatel využívá spoje MHD, z toho 60% cestujících využívá MHD v Mostě a v Litvínově k dojíždění do práce nebo školy a 48% lidí jezdí MHD téměř denně. Preferovaným způsobem nákupu jízdného je u 50% respondentů možnost bezkontaktní platební kartou a 43% preferuje nákup jízdenek přes mobilní aplikace. K jednotlivým aspektům dopravy, jako např. dodržování jízdních řádů, pokrytí měst linkami, čistotě vozidel, se cestující vyjadřovali vesměs velmi kladně. Nejčastější emocí, kterou při cestování lidé zažívají, byla uváděna ostražitost a dále následoval neutrální pocit a pocit klidu. Nejčastějším důvodem, který obyvatele odrazuje od častějšího využívání MHD, je nevhodné chování některých cestujících. Kladně byla také hodnocena bezpečnost jízdy našich řidičů a řidiček a také vstřícnost personálu předprodejních kanceláří a pracovníků přepravní kontroly.

„Z dotazníků jasně vyplynulo, že cestujícím v našich městech velmi schází moderní formy placení jízdného, zejména bezkontaktní platební kartou, a proto jsme moc rádi, že koncem tohoto roku přejdeme na nový odbavovací systém, který tyto možnosti přinese a odškrtneme si tak jednu z dalších položek na cestě k lepšímu a modernějšímu cestování MHD,“ uvedl Daniel Dunovský, ředitel dopravního podniku.