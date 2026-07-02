Lidé mohou hlasovat pro SRDCAŘE MOSTU

Veřejnost může opět hlasovat v anketě Srdcař Mostu. Jedná se o každoroční ocenění, které pořádá město Most. Cílem je vyzdvihnout lidi, kteří svými činy zlepšují život ve městě – ať už dobrovolnicky, profesně nebo svou dlouhodobou aktivitou.
Do ankety může veřejnost nominovat osobnosti v pěti kategoriích kultura, podnikání, sociální oblast, sport a volná kategorie.
Občané zasílají nominace s odůvodněním a z navržených kandidátů se následně hlasuje. Vítězové jsou slavnostně oceněni během Mosteckých slavností. Smyslem ankety není ocenit jen známé osobnosti, ale především upozornit na lidi, kteří pomáhají druhým, věnují se dobrovolnictví, podporují komunitní život, reprezentují město a nebo dlouhodobě přispívají k tomu, aby byl Most lepším místem pro život.
Hlasování probíhá do 21. července 2026. Hlasovat můžete přes tento odkaz.