Lidé podpořili během v zoo medvědy

Malí i velcí běžci se sešli v ústecké zoologické zahradě, aby svými výkony v rámci 3. ročního benefičního běhu „Proběhni si ZOO“ podpořili medvědy malajské a ochranářský projekt Pesisir Balikpapan. Na projekt se nakonec díky startovnému i prodeji tomboly podařilo vybrat 35 050 korun.
Třetí ročník zahájil osobně hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, který odstartoval jeden z dětských běhů. Malí sportovci museli zdolat 600 metrů dlouhou trasu. Hlavní závod dospělých byl dlouhý pět kilometrů a dal běžcům pořádně zabrat.
„Chtěl bych dospělákům poděkovat za to, že v tak hojném počtu přišli a že s sebou přivedli děti. Dnešní mládež spíš vidíme u počítačů a já jsem se dnes přesvědčil, že pokud jsou dobře vedeni od rodičů, jejich úsměvy při sportování jsou k nezaplacení,“ řekl hejtman Richard Brabec.