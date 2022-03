Lidé z Mostu vyzývají: Pomozte zvířatům na Ukrajině

Do redakce dorazila výzva obyvatelů Mostu: Ruská invaze zasáhla nejen lidi, ale i zvířata z nichž je mnoho psů. Zatímco lidé opouštějí své domovy, stále více psů zůstává na ulici. Ale i v této situaci se najde někdo, kdo odmítá opustit vlastní bezpečí, aby se postaral o opuštěná zvířata. Dovedu si představit situaci, kdy maminka s dětmi, nebo babička s dědou, narychlo balí kufry a musí se rozhodnout co všechno je pro ně nezbytné, co všechno musí zvládnou unést… Co všechno musí zanechat, kolik z toho všeho jsou nuceni oželet, aby si zachránili holý život.

Bohužel někdo se musel rozloučit i s tím, co má velmi rád. Nejsou to jen fotografie, dárky od Těch, co tu už na onom světě nejsou, ale i s těmi, kteří nám dělají velké potěšení. Jsou to naše zvířata, mezi ně ve velké většině patří i psi.

Bombové nálety, varovné signály, zvířata se bojí explozí, proto někteří utekli. Nedovedu si představit, kolik toho utrpení, lidé zmítané válkou, byli nuceni z toho či onoho důvodu doma zanechat. Prosím nesuďme je, pomozme jím. Jsme národ pejskařů. Zvířata se nedokáží sami o sebe postarat. Jejich páníčkové jistě mají bolavá srdce, doufají, že válka brzy skončí, že se jejich zvířátka někde schovají, že jím dá někdo vodu a nějakou potravu.

To, co pro nás znamená náš pejsek, znamená pro druhého i jeho pejsek. Všechna zvířata jsou úžasná stvoření a už jen tím, že nějaké zvíře vlastníme, cítíme se veselejší. Pokud o zvířata dobře pečujeme, umí svou vděčnost opravdu vyjádřit. V přítomnosti zvířat často zapomínáme na naše starosti, naše myšlenky se rozptylují a my se tolik nezaobíráme sami sebou. Ti, co byli nuceni svého pejska, svá zvířata, zanechat svému osudu, doufají, že se shledají.

Prosím, pomozme jím. Přispějme na pomoc zvířatům na Ukrajině. Jedná se o český projekt „Svoboda zvířat“ a všechny vybrané peníze se posílají ukrajinské organizaci UAnimals, se kterou jsou ve spojení. Ta dále přerozděluje finanční dary mezi ukrajinské útulky, záchranné stanice a zvířecí azyly. Zvířata teď potřebují Vaši pomoc. Nezapomínejme na ty, kteří se nedovedou chránit sami.