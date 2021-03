Litvínov chce koupit areál Kovošrotu

Litvínovští zastupitelé schválili výkup areálu v k. ú. Hamr u Litvínova od společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, s. r. o., za smluvní kupní cenu. Účelem výkupu je přeměna areálu pro potřeby města, a to s využitím dotačních titulů. Majitelé společnosti v roce 2020 nabídli městu Litvínovu areál za 27 mil. Kč (cena stanovená na základě znaleckého posudku). V případě, že by město odkup nerealizovalo během 1. pol. roku 2021, prodají areál dalšímu zájemci.

Vzhledem k dlouhodobému neuspokojivému zázemí Technických služeb Litvínov, s. r. o. (TSL), které aktuálně sídlí v areálu Stavebnin DELFY Litvínov v ul. S. K. Neumanna, se opakovaně prověřují možnosti přemístění jejich sídla do vyhovujících prostor. Vozový park a technické vybavení TSL se do pronajatého areálu již dnes při současném portfoliu činností nevejde, proto si také TSL pronajímají prostory v areálu dopravního podniku, část areálu je v ulici Žižkova a ve sběrném dvoře. Vzhledem k záměru rozšiřování služeb TSL o převzetí odpadového hospodářství je nutné nalézt vhodnou alternativu pro jejich fungování, kterou areál Kovošrotu nabízí. S ohledem na velikost areálu by bylo zároveň možné jednat se zástupci Ústeckého kraje o přesunu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., která sídlí v ulici Žižkova 876. Vzhledem ke své velikosti nabízí areál kovošrotu značný potenciál pro případné další využití nebo rozvoj. Předběžné záměry počítají i s přesunem psince a městského útulku, který v současné době sídlí v zahrádkářské kolonii v Chudeříně. Areál je možné po odkupu bezprostředně z části pronajmout TSL k uskladnění techniky a prvotní rekultivaci areálu.

Celkové náklady na rekonstrukce objektů v areálu nelze zatím přesně vyčíslit. Předběžné vyčíslení a odhadované náklady vyplynou ze zadané studie a následných projektových dokumentac