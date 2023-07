Litvínov má jasno koho vyšle do Svazu měst a obcí

Rada města Litvínova schválila nominaci zástupců města Litvínova do orgánů Svazu měst a obcí České republiky, největší zájmové organizace sdružující na 2 814 obcí, tj. 44,96 % z celkového počtu obcí v České republice, s celkem 8 428 109 obyvateli.

V červnu obdržel Litvínov nabídku zvážit své potenciální zastoupení ve všech odborných komisích Předsednictva SMO ČR a v případě zájmu do těch, které se budou Litvínovu zdát zajímavé, nominovat vhodné odborníky.

Po posouzení náplně práce jednotlivých odborných komisí Rada města schválila nominaci starostky města Mgr. Kamily Bláhové do Komise pro zahraniční spolupráci a do Komise pro kohezní politiku, které by starostka rovněž ráda předsedala, a nominaci členky rady města Mgr. Petry Troníčkové do Školské komise a Komise pro sociální věci a zdravotnictví Předsednictva SMO ČR.

K očekávaným přínosům účasti zástupců města Litvínova v orgánech SMO ČR starostka Kamila Bláhová uvedla: „Zapojením do rozhodovacích procesů SMO ČR z pozice místopředsedkyně pro evropské záležitosti mám částečně možnost ovlivňovat dění v celostátní politice. Účastí v uvedených odborných komisích se městu otevírá další rozměr, a to participovat na tvorbě legislativy ovlivňující život měst a obcí, tedy i Litvínova. Je třeba si uvědomit, že SMO ČR je oficiálním připomínkovým místem v celém procesu tvorby zákonů. A právě tyto pracovní orgány, ve kterých budeme Litvínov zastupovat, formulují stanoviska SMO ČR a jsou z velké části skutečnými nositeli odborných názorů a oponentních stanovisek v případě, kdy má připravovaný zákon negativní dopad na život ve městech a obcích. Z těchto návrhů potom vznikají oficiální pozice SMO ČR, které schvaluje Předsednictvo a které se komunikují směrem k národním orgánům.“

Samotná nominace obou zástupců Litvínova bude zaslána Svazu měst a obcí ČR, kde příslušné orgány nominaci posoudí a případně schválí.