Litvínov má vyhlášku o nočním klidu

Rada města Litvínova doporučuje zastupitelstvu města schválit vydání Obecně závazné vyhlášky (OZV) města Litvínova č. 1/2017 o výjimečném zkrácení doby nočního klidu.

Doba nočního klidu je regulována zákonem o přestupcích, podle nějž je rušení nočního klidu přestupkem. Za jeho spáchání lze uložit zákonem stanovenou sankci. Doba nočního klidu je definována jako doba od 22. do 6. hodiny.

I přes skutečnost, že je doba nočního klidu regulována na úrovni zákona, neznamená to absenci oprávnění obce v samostatné působnosti regulovat, za určitých podmínek, dobu nočního klidu formou OZV. Zákon předpokládá možnost vydání OZV, v níž budou stanoveny výjimečné případy (zejména slavnosti, kulturní, hudební nebo obdobné společenské akce), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo dokonce žádnou.

Výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat, tedy aby přesně věděli, kdy, či za jakých okolností na nerušný odpočinek v délce osmi hodin vzhledem k místním specifikům nárok nemají, protože osoby tento jejich odpočinek narušující za to nebudou podléhat veřejnoprávní sankci. V rámci města Litvínova byly, po projednání s organizátory do OZV v první řadě zařazeny takové známé akce, u kterých je reálný předpoklad, že jejich neuvedením v OZV by mohlo dojít k porušení nočního klidu, čili přestupku proti veřejnému pořádku.