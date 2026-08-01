Litvínov (opožděně) poděkuje kapitánovi šampionů!

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redakce HL
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KAPITÁN MISTRŮ MICHAL TRÁVNÍČEK působil 21 sezón v černožlutém dresu. Devět let s kapitánským „C“ na hrudi. Jedna obrovská kapitola, která se navždy zapsala do historie  klubu HC Verva Litvínov. Michal Trávníček jako první hráč v historii Litvínova pozvedl nad hlavu pohár pro mistra České republiky a stal se symbolem jedné z nejúspěšnějších ér litvínovského klubu.
HC Verva Litvínov chystá 13. září loučení s legendární pětkou. Uskuteční se  exhibiční utkání „Poslední seč“ a také předsezónní Vervování. Čeká vás den plný hokeje, zábavy i setkání.

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