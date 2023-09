Litvínov plánuje zdražit odpad

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh nového znění obecně závazné vyhlášky pro místní poplatek za odpad s účinností od 01.01.2024.

Jedním z důvodů pro uvedenou změnu je novela zákona o místních poplatcích, podle které musí být OZV změněny s účinností od 01.01.2024. V rámci nové OZV je navrženo zvýšení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z 250 Kč na 800 Kč za poplatníka s tím, že úleva 50 % na poplatku se poskytne osobě, která v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku, a dále osobám od narození do konce kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 15 let. Úleva bude poskytována automaticky.

„Zároveň bude možno poplatek uhradit až do 30.11. příslušného kalendářního roku, aby měli občané dostatečně dlouhou dobu, po kterou bude možné poplatek zaplatit najednou či ve splátkách. Jedná se o významnou změnu, která povede ke zvýšení příjmů města, což by, vedle navýšení místního koeficientu u daně z nemovitostí, mělo přispět ke konsolidaci financí a majetku města v budoucích letech,“ doplnila k vyhlášce starostka města Kamila Bláhová.