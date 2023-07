Litvínov pomůže dětem v nouzi

Rada města schválila zapojení litvínovských škol do dotačního programu Ústeckého kraje „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2023/2024“, který je financován z Operačního programu zaměstnanost plus.

Dotace pro školy jsou určeny pro období školního roku, tedy od 1.9.2023 do 30.6.2024, na náklady spojené s podporou školního stravování pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin ve věku od 2 až do 21 let navštěvující mateřskou školu, základní či střední školu nebo konzervatoř, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Dětem a studujícím z uvedených rodin poslouží podpora k zajištění bezplatného školního stravování.

„Nejedná se o žádnou novinku,“ uvedla místostarostka Květuše Hellmichová, „litvínovské školy ve skutečnosti pouze pokračují v těchto aktivitách z minulých let, za uplynulé dva školní roky umožnily svým žákům účast na školním stravování za více než 3 mil. Kč.“

Podle místostarostky je výše příspěvku rozlišena podle věku žáka a typu školy, u mateřské školy se jedná o 55,80 Kč na dítě, u základních a středních škol se příspěvek pohybuje od 36,27 Kč do 43,71 Kč. Celková požadovaná částka pro danou školu tedy vyplyne z počtu a věku dětí, na které bude škola dotaci žádat.

„V předchozích letech se ukázalo, že požadavky jednotlivých škol se liší na základě identifikovaného počtu žáků ze sociálně znevýhodněných rodin, takže ve výsledku dotaci získá jenom část z našich škol“, dodala místostarostka Květa Hellmichová.

V novém školním roce tak všechny školy zřizované městem Litvínov mohou díky udělenému souhlasu města Litvínova jako zřizovatele zažádat Ústecký kraj o dotaci.