Litvínov postupuje do celostátního kola soutěže Zlatý erb

Na slavnostním ceremoniálu ve středu 15. března byly vyhlášeny výsledky krajského kola Ústeckého kraje v soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst i obcí. Opět se soutěžilo ve třech kategoriích. Ceny vítězům předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Tisková zpráva ze dne 15. března 2017

V Ústeckém kraji je tradičně velký počet přihlášených projektů. Letos jich bylo celkem 57 a z toho nejvíce elektronických služeb. „Jsem rád, že se obce a města každoročně hlásí do této soutěže, protože to je ukázkou jak toho, že mají zájem o rozvoj informačních služeb a technologií, ale také toho, že aktivně pracují na přiblížení se občanům, protože pro ně vymýšlejí stále nové cesty, jak jim podstatné informace sdělit prostřednictvím kvalitních a přehledných webových stránek,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo finanční ocenění pro vítěze v celkové výši 300 tisíc korun. Což je jistě dokladem prestiže soutěže a také důkazem toho, že kvalitní webové stránky jsou přívětivým a užitečným komunikačním kanálem. „Musím jako dlouholetý porotce krajského kola Zlatého erbu uznat, že se úroveň webových stránek neustále zlepšuje. Soutěž je svým způsobem i metodickou podporou pro autory webových stránek, protože díky hodnocení poroty vědí jakým směrem se ubírat při zlepšovaní svých stránek,“ řekl Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí a také zároveň předseda hodnotitelské poroty.

Obce a města prezentují mnoho zajímavých projektů, např. v obci Lipová je to sekce krizového řízení, která byla vytvořena po povodních v roce 2014 – obsahuje interaktivní mapu a nahrávání fotografií objektů slouží pro potřeby obce a příslušných orgánů k záchraně obyvatel a majetku. Třeba v Žatci je v zimě občany hojně navštěvovaná webkamera kluziště, kde je možné sledovat obsazenost a slouží zároveň i pro ochranu před vandaly.

Do celostátního kola postupují Litvínov (v této kategorii zvítězilo město Most, ale postupuje z druhého místa Litvínov, protože Most postoupil už v loňském roce a proto se nemůže znovu zúčastnit celostátního kola, kde skončil druhý), Chuderov a Česká Kamenice. Vítězové budou vyhlášeni při společenském večeru v rámci konference ISSS dne 3. dubna 2017 v Hradci Králové.

Pořadí dle soutěžních kategorií:

Nejlepší webová stránka města: 1. Most http://www.mesto-most.cz 2. Litvínov http://www.mulitvinov.cz

Nejlepší webová stránka obce: 1.Chuderov http://www.chuderov.cz

3.Mnetěš http://www.mnetes.cz/

Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba: 1. Česká Kamenice http://www.ceska-kamenice.cz

Duchcov https://duchcov.mobilnirozhlas.cz/ Chomutov http://www.chomutov-mesto.cz/cz/dotace-poskytovane-z-rozpoctu-mestav

Soutěže se aktivně zúčastnily obce a města z celé ČR. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Zúčastnilo se celkem 12 krajů. Organizátorem soutěže je Český zavináč.