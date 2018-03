Litvínov připravuje novou „protivysedávací“ vyhlášku, která nahradí zrušenou

Litvínov byl mezi prvními městy, kterým Ústavní soud zrušil tak zvanou protivysedávací vyhlášku. Tou se město původně bránilo proti vysedávání na stavebních prvcích, které k tomu nejsou určeny. Nyní má Litvínov připravenou náhradu, díky které bude dál platit zákaz vynášení židlí před domy, grilování mezi paneláky, pití alkoholu na veřejném prostranství a další obtěžující jevy.

Vyhlášku předloží vedení města zastupitelům ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstva města. Jedná se o vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích a o opatřeních ke zlepšení vzhledu vybraných veřejných prostranství. „Nová obecně závazná vyhláška reaguje na nález Ústavního soudu a je upravena v souladu s novými poznatky a požadavky odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Z vyhlášky jsme vypustili kritizovaný zákaz sezení na stavebních prvcích a doplnili jsme zákaz požívání alkoholu a ochranu vzhledu vybraných veřejných prostranství,“ vysvětlil tajemník města Valdemar Havela. Alkohol se podle nové vyhlášky nesmí konzumovat na veřejných prostranstvích v okruhu 30 metrů od školských zařízení. „Pouze v případě dětských hřišť je okruh zvýšen na 50 metrů,“ doplnil tajemník. V případě školských zařízení by bylo dodržování padesátimetrového okruhu takřka nemožné, protože v zastavěné části města nemusí být přes ostatní domy patrné, že ke škole či školce je to méně než padesát metrů. Dětská hřiště naproti tomu bývají na volném prostranství, kde je pravděpodobnost, že ani ze vzdálenosti padesáti metrů nejdou přehlédnout. Na vymezených veřejných prostranstvích zůstává ve vyhlášce zákaz umisťování předmětů sloužících k sezení, odpočinku a stolování. Nová vyhláška by neměla vadit ani veřejné ochránkyni práv, která tu původní kritizovala a na jejíž popud ji tak Ústavní soud zrušil. „V nové vyhlášce se opíráme o konkrétní ustanovení zákonů,“ zdůraznil Valdemar Havela. To, co lidem v Janově ale nejvíce vadí, tedy vysedávání na schodech u vchodů do domů, vyhláška zakazovat nebude.