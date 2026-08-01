Litvínov spouští unikátní projekt na podporu sportu a volnočasových aktivit dětí

Město Litvínov na svém území spouští unikátní projekt Corrency zaměřený na podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí.
Cílem je finančně podpořit rodiny z Litvínova, a zároveň povzbudit místní děti k účasti na sportovních a volnočasových aktivitách. Město vyčlenilo 1 235 000 Kč na podporu těchto rodin, které budou rovnoměrně rozděleny mezi všechny zaregistrované děti ve věku 0–18 let s trvalým pobytem ve městě Litvínov. Ti je budou moci uplatnit u registrovaných provozovatelů nabízející volnočasové aktivity na území města Litvínova.
Díky projektu Corrency získá každý zaregistrovaný občan ve věku 0-18 let skrz svého zákonného zástupce na svůj účet celkem 1 000 Kč ve formě Correntů. Tento finanční dar umožňuje rodinám ušetřit až 50 % nákladů při placení za vybrané aktivity pro děti. Correnty lze využít například na:- pravidelné, opakující se aktivity, jako jsou volnočasové kroužky nebo aktivity, které rozvíjejí sportovní, umělecké a tvůrčí schopnosti dítěte. Finanční podporu není možné využít na úhradu táborů!
Kdo se může přihlásit?
Občané: Občan, ve věku 0-18 let s trvalým pobytem ve městě Litvínov. Obchodníci splňující tato kritéria:jsou malým nebo středním podnikem ve smyslu doporučení Evropské komise č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 (osoba samostatně výdělečně činná, nebo právnická osoba), nebo neziskovou či příspěvkovou organizací, spolkem nebo jinou osobou, mají místo podnikání a/nebo sídlo a/nebo provozovnu a/nebo pobočku a/nebo pracoviště a/nebo oddíl na území Obce a který současně vykonává svou činnost, a/nebo poskytuje služby a/nebo poskytuje volnočasové či jiné zájmové aktivity a/nebo prodává zboží na území Obce.
V průběhu srpna proběhne také informační setkání pro organizace, které mají zájem se do projektu zapojit. Představen bude postup registrace do systému i způsob vyúčtování plateb.
Veškeré informace naleznete na: https://litvinov.corrency.cz/deti/