Litvínov trvá na likvidaci nebezpečné ekologické zátěže

S vývojem kauzy nezákonného uložení nebezpečného styrenu na skládce Celio absolutně nesouhlasí Rada města Litvínova. Inspekce životního prostředí ČR objevila v létě roku 2021 na skládce Celio v katastru města Litvínova nezabezpečené sudy s částečně tekutým styrenem. Jedná se o ekologickou zátěž ze skládky Nelahozeves, která měla být dle schváleného projektu bezpečně a ekologicky zlikvidována.

Nebezpečná látka v sudech ale dosud leží na skládce. Krajský úřad Ústeckého kraje nyní potvrdil navrhované řešení, kdy se pevná složka odpadu pouze přesune do připravených kójí. Tekuté smoly budou stočeny do sudů a dočasně taktéž uloženy do kójí. Pouze v případě, že se pro ně najde využití, budou ze skládky Celio odvezeny. „Je naprosto skandální, že město Litvínov nebylo zahrnuto do řízení jako účastník. Výsledek jednání nám byl pouze oznámen, a to těsně před Vánoci. Okamžitě jsme podali odvolání, a to v celém rozsahu,“ vyjádřila se starostka města Kamila Bláhová s tím, že je nepřípustné zatěžovat Litvínov další ekologickou zátěží.

Rada města doporučuje projednat materiál také ve výboru pro Životní prostředí a limity těžby

a přijmout stejné nesouhlasné stanovisko i v Zastupitelstvu města Litvínova. „S přístupem orgánů státní správy se může stát, že bychom se stali úložištěm nebezpečného odpadu odkudkoliv. To nepřipustíme,“ dodává důrazně starostka.