Litvínov v Hradci v pátém utkání play off padl a sezona pro něj skončila

V pátém vzájemném duelu čtvrtfinále play off hokejové extraligy neuspěli hokejisté HC Verva Litvínov na ledě celku Mountfield Hradec Králové a jsou vyřazeni.

Ropáci nezačali zápas vůbec dobře, když po první dvacetiminutovce prohrávali 3:0. Hradec pak dokonce zvýšil vedení až na 5:0 a zdálo se být definitivně rozhodnuto. Litvínovští ale nakonec zvedli hlavu a zahájili stíhací jízdu. Jenže když už to vypadalo, že se střetnutí ještě zdramatizuje, přišla fatální chyba v rozehrávce gólmana Petráska a definitivně zhasly veškeré naděje.

„Trestuhodně nám utekl začátek, 0:3 a pak 0:5, to by se nám v takovém utkání nemělo stát. Čekali jsme, že soupeř půjde do tlaku a ještě k tomu měl přesilovky. Tři proměnil a za stavu 0:3 už to bylo opravdu hodně těžké,“ řekl kapitán týmu Michal Trávníček s tím, že podle něj rozhodujícím v sérii byl asi čtvrtý zápas. „Byli jsme v něm lepší, ale prohráli ho. Místo 2:2 to tak bylo 1:3, škoda,“ uzavřel Trávníček.

Mountfield Hradec Králové – HC Verva Litvínov 7:4 (3:0, 2:2, 2:2). Branky a nahrávky: 2. Köhler (Knotek, Bednář), 6. Dej (Knotek, Bednář), 10. Picard (Newton, Jarůšek), 22. Picard (Jarůšek, Pláněk), 29. Knotek (Bednář, Gregorc), 43. Bednář (Köhler), 53. Dej – 30. Trávníček, 34. M. Hanzl (Černý, Gula), 46. Lukeš (V. Hübl), 58. Kubát (Válek). Rozhodčí: Hradil a Pražák .Vyloučení: 8:8, navíc Černý (L) 2+10 min. Využití: 4:2. Oslabení: 1:0. Zásahy: Rybár 38 – Janus 6, Petrásek 14. Diváci: 6 890 (vyprodáno).

Sestava HC Verva Litvínov: Janus (10. Petrásek) – Kubát, Gula – Frolo, Sørvik – Pavlík, Pilař – Sklenička – Gerhát, V. Hübl, Lukeš – M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý – Hořava, Reichel, Trávníček – Jurčík, Válek, J. Doležal. Trenéři: Rulík, Stránský, Šlégr.