Litvínov zvýšil daň z nemovitosti

Zastupitelstvo města Litvínova vydalo na svém zasedání dne 27. února 2025 usnesením č. Z/2336/21 návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní koeficient daně z nemovitých věcí pro vymezené nemovité věci ve výši 5,0. Navýšení se dotkne obchodních zón, hotelového domu v centru města a vybydlených a problematických panelových domů v Janově.

Město Litvínov tímto opatřením individualizuje výši daně z nemovitých věcí tak, aby bylo zohledněno nerovné zatížení společného prostoru a sdílené infrastruktury. Z tohoto důvodu jsou vyšší daní zatíženy vymezené nemovité věci, které jsou přímými či nepřímými původci zvýšené zátěže životního prostředí a dopravní a technické infrastruktury města (emise, hluk, prach, otřesy, zvýšená intenzita dopravy, sociální a bezpečnostní rizika, negativní dopady na okolí apod.).

Zastupitelstvo města Litvínova VYZÝVÁ dotčené osoby, jejichž práv a právem chráněných zájmů se opatření obecné povahy dotýká, aby k návrhu podávaly

písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením městu Litvínov, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

S návrhem se lze seznámit ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění na Městském úřadě Litvínov, nám. Míru 11, dveře č. 20, pondělí a středa od 08:00 do 16:00 hodin.