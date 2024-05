Litvínovem projede peloton Závodu míru juniorů

V sobotu 4. května projede Litvínovem v rámci 4. etapy z Teplic do Olbernhau peloton mladých cyklistů soutěžících o vítězství v již 52. ročníku tradičního etapového Závod míru juniorů/Course de la Paix Juniors . Závod začal již ve čtvrtek 1. etapou se startem a cílem v Litoměřicích, do cíle nedělní 5. etapy v Terezíně čeká na závodníky celkem 403,3 těžkých kilometrů. Předpokládaný čas příjezdu prvních jezdců pelotonu z Dlouhé Louky do Litvínova je v sobotu v 15:26 hodin, na Křížatky z Janova by se poslední z nich měli vydat v 15:48.