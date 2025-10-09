Litvínovská Citadela zve 9. října na Vzpomínkový večer na Petra Hapku

V Citadele se uskuteční poprvé v Litvínově 9. října od 19. hodin koncert Vzpomínkový večer na Petra Hapku s exkluzivními hosty.

 

Koncert je milým setkáním interpretů a diváků, které spojuje hudba jedinečného skladatele Petra Hapky. Připomene spolupráci se všemi jeho klíčovými tvůrčími partnery a zazní průřez jeho písňovou i filmovou tvorbou. Písně interpretují jedinečné osobnosti české i slovenské hudební scény, jakými jsou Michal Malátný, Kateřina Marie Tichá, Jitka Čvančarová, Veronika Khek Kubařová, Petra Hapková, Hana Holišová, Lenka Nová, Jan Maxián, Dušan Kollár, Petra Hřebíčková, Jan Sklenář, Dušan Vitázek a další. Zpěváky doprovodí orchestr sólistů v nastudování Petra Maláska. Písně zazpívají vždy alespoň čtyři interpreti, díky tomu je každý koncert unikátním zážitkem jak pro diváky, tak i pro samotné účinkující.

Vstupné je  790 Kč
Vstupenky k zakoupení na pokladně Citadely nebo v síti Ticketportal www.ticketportal.cz.

