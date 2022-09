Litvínovská knihovna zve 20. září na Den pro rodinu aneb S knížkou do života

Chcete budovat u Vašeho dítěte čtenářské návyky již od mala, ale nevíte přesně jak pracovat s dětskou knihou a dítětem, které ještě neumí číst? Městská knihovna Litvínov v ám s tím pomůže.

Přijďte v úterý 20. 9. od 14 hodin na akci Den pro rodinu. Ta je určena pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let. Tato akce je součástí mezinárodního projektu Bookstart (v českém pojetí S knížkou do života). V případě zájmu se přihlaste předem v dětském oddělení knihovny nebo na e-mailu: musialova@knihovna-litvinov.cz

Každý účastník projektu, když zaregistruje své dítě do knihovny, získá zdarma startovací set obsahující dětskou knihu a brožuru s doporučenými knihami.