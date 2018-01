Litvínovská městská policie usiluje o zavedení forenzního značení předmětů

LITVÍNOV – Městská policie Litvínov usiluje o dotaci Ministerstva vnitra ČR na projekt systému ochrany majetku za pomocí aplikace syntetické DNA s unikátním kódem, tak zvané forenzní značení. O jaký systém se vlastně jedná a co by to znamenalo v oblasti ochrany majetku pro občany Litvínova jsme se zeptali velitele Městské policie Litvínov Zdeňka Urbana.

Jak forenzní značení funguje?

Forenzní identifikační značení je forma unikátní autentické identifikace podporující preventivní ochranu předmětů, u nichž je důležité prokázat jejich skutečného majitele. V praxi to znamená, že pokud bude předmět označen forenzním identifikačním značením, můžeme vždy určit jeho majitele, a to přímo na místě.

Pro jaké předměty je toto značení vhodné?

Prakticky pro všechny, u kterých je nutné prokázat majitele nebo jejich autenticitu. My bychom využili forenzní značení především u jízdních kol, invalidních vozíků, městského mobiliáře, který je přenositelný, případně u elektrotechniky v majetku města. Pro obyvatele Litvínova je ale tato metoda nejvíce využitelná právě pro značení jízdních kol.

Jak takové značení vypadá, nepoškodí značka kolo?

Syntetická DNA je složena z nosného média, neboli emulze. Po aplikaci na vybranou věc směs do 20-30ti minut zasychá a mění se v neprůhlednou a neodstranitelnou vrstvu. Následně po nasvícení některou z UV svítilen modře září a usnadní pátrání a identifikaci. Stejně tak jako u lidské DNA se prokáže konkrétní osoba, v tomto případě čtečkou prokážete majitele odcizené věci.

Co když zloděj mikrotečku najde a mechanicky odstraní?

Mikrotečka je běžnými prostředky neodstranitelná. Běžnými prostředky se rozumí rozpouštědla, technický benzín, odmašťovadla, kyseliny apod. Odstranění mechanickou cestou, zbroušením, seškrábáním možné je, ale jelikož je syntetická DNA pouhým okem neviditelná, nastává problém s určením jejího umístění. Navíc je umístěna až na deseti místech, proto se stává pro pachatele obtížné najít všechna označení. Pokud by mělo dojít ke 100% odstranění syntetické DNA, je zcela zřejmé, že by předmět musel být výrazně poškozen a to se zloději v žádném případě nevyplatí.

Jaké informace je možné do forenzního značení umístit?

V emulzi jsou obsaženy mikrotečky nesoucí unikátní kód, informace o majiteli, kontakt, logo a další informace, které si majitel označené věci přeje ve značce mít.

Mají už jiná města s forenzním značením zkušenosti?

Forenzní značení už využívá více než dvacet měst. Navíc je tato bezpečnostní technologie podporována Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, Asociací forenzního identifikačního značení a Kriminalistickým ústavem Policie ČR Praha.