Litvínovská PONORKA má 22. května otevřeno, přijede izraelská kapela Death In Your Yard

V pondělí 22. května má Hudební klub Ponorka – Litvínov otevřeno, protože v rámci turné se v litvínovském podzemním klubu představí izraelská kapela Death In Your Yard ! Kapela je řazena do „první ligy izraelského crossover thrashe“. Muzika pro fanoušky Municipal Waste, D.R.I. nebo S.O.D.! Rychlé a zběsilé pondělí v Ponorce. O support se vystoupením postará teplický punkový písničkář Jiří George Ditrich