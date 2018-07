Litvínovská radnice svolává briefing k ropovodu Družba

Zítra, 24. července, zasedne na litvínovské radnici pracovní skupina k vymezení trasy ROPOVODU DRUŽBA V ÚSEKU DV5 LITVÍNOV – HRANICE ČR/SRN. Vedle schválení Statutu a jednacího řádu pracovní skupiny a volby vedoucího pracovní skupiny je na programu návrh možného řešení prodloužené trasy ropovodu na území ORP Litvínov.

Po skončení jednání pozvala radnice novináře ke krátkému briefingu. K jednání pracovní skupiny se vyjádří starostka Litvínova Kamila Bláhová, zástupce MERO ČR, a. s., případně další členové pracovní skupiny. O výsledku jednání budeme naše čtenáře informovat.



O CO JDE V PŘÍPADĚ ROPOVODU?

O trase ropovodu, který by měl kopírovat trasu etylenovodu, jednalo ministerstvo průmyslu a obchodu s krajskými úředníky a provozovatelem ropovodu na konci loňského roku. Litvínov nebyl k jednání ani přizván ani informován o výsledku jednání.

Na možnost, že by měl ropovod kopírovat trasu etylenovodu, přišlo vedení Litvínova náhodou. Jednalo totiž s Unipetrolem o možnosti zúžit ochranné pásmo kolem etylenovodu. Přizvaný odborník, který měl zpracovat studii této možnosti, poukázal na probíhající jednání s tím, že zúžení ochranného pásma prakticky nepřipadá v úvahu.

Ropovod plánuje ministerstvo spolu s jeho provozovatelem a krajskými úředníky vést přes zastavěnou část Litvínova, Klíny a Novou Ves v Horách. Trasa by se měla dotknout také Horního Jiřetína. „Osobně považuji jednání ze strany příslušných orgánů státní správy bez vědomí města za nepřijatelné. Požádám ministerstvo průmyslu o svolání schůzky za naší účasti, za účasti zástupců MERO ČR a případně dalších subjektů, které k tomu mají co říci,“ sdělila rezolutně k záměru koridoru ropovodu Kamila Bláhová. „Jedná se o stavbu veřejného zájmu. Pokud by měla vést středem Klínů, mohlo by to být pro obec likvidační. Domy v ochranném pásmu takové stavby, tedy 150 metrů na každou stranu, je možné vyvlastnit a zbourat. Netvrdím, že se to stane, ale pokud ropovod přes Klíny povede, ta možnost tady je,“ připojil se ke starostce Litvínova také starosta Klínů Jiří Matoušek.

Trasu ropovodu a nezájem ministerstva průmyslu a obchodu o názor dotčených obcí projednávali také starostové na členské schůzi Svazku obcí v regionu Krušných hor. Starostce Litvínova a místopředsedkyni SORKH Kamile Bláhové dali ostatní starostové mandát, aby při jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu vystupovala jménem celého svazku, tedy všech jedenácti obcí.

