Litvínovská VERVA uplatnila opci na pětici mladých hráčů

Vedení klubu uplatnilo opce na své talentované hráče. V litvínovském kádru budou nadále pokračovat útočníci Stehlík, Svoboda, Berka, obránce Baláž a brankář Zajíček. „Všichni jsou členové širšího kádru našeho mužstva. Jsou to mladí hráči, kteří mají určitou perspektivu do budoucnosti klubu. Věřím, že se o svou šanci v A-týmu poperou v přípravě na novou sezónu,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Útočníci Lukáš Stehlík a Marek Berka jsou litvínovskými odchovanci. Devatenáctiletý Stehlík v uplynulé sezóně nastupoval za A-tým Vervy, partnerské Litoměřice i juniorský tým a byl i členem širšího kádru reprezentace do dvaceti let. Za A-tým nastoupil do čtrnácti zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí, v Litoměřicích stihl odehrát jen čtyři utkání, ve kterých si připsal jednu asistenci. Za juniory odehrál pětačtyřiceti zápasů, ve kterých vstřelil sedmnáct branek a přidal čtyřiatřicet asistencí. Jednadvacetiletý Berka strávil většinu ročníku v partnerských Litoměřicích, kde nastoupil do čtyřiačtyřiceti zápasů a zaznamenal v nich patnáct bodů (10+5). Jeden zápas odehrál za litvínovský A-tým, kde se blýskl dvěma asistencemi. Jednadvacetiletý Svoboda přišel do Litvínova v mladším dorostu. V loňské sezóně působil v Litvínově a Litoměřicích. V Litoměřicích nastoupil do deseti zápasů s bilancí devíti kanadských bodů (5+4). Za A-tým odehrál čtyřiatřicet utkání a připsal si jedenáct bodů (4+7).

Devatenáctiletý obránce Ondřej Baláž hokejově vyrostl v Litvínově. Uplynulý ročník nastupoval v Litoměřicích, juniorech i v litvínovském A-týmu a byl členem širšího výběru reprezentační dvacítky. V extralize odehrál devatenáct zápasů, ve který vstřelil jeden gól a přidal tři asistence. Za Litoměřice zvládl jedenáct utkání s bilancí dvou asistencí. Převážnou část sezóny pomáhal juniorce se záchranou v nejvyšší soutěži, kde odehrál čtyřicet zápasů, ve který si připsal čtyřiadvacet bodů (2+22). Posledním hráčem s uplatněnou opcí je brankář Šimon Zajíček, který kryl záda Denisu Godlovi a nastupoval i v Chance lize za Ústí a Kadaň. V extralize nastoupil do šesti zápasů, v Chance lize stihl čtrnáct utkání. „Líbí se mi zapojování mladých hráčů do A-týmu, ale samozřejmě na to musí mít výkonnost. Není možné zapojovat hráče jen proto, že jsou mladí. Není to zásluha, určitě dostanou šanci, ale musí si to vybojovat,“ říká hlavní trenér Litvínova Vladimír Růžička.