Litvínovská Verva zahájila přípravu na novou hokejovou sezónu

Litvínov v pondělí 2. května zahájil letní přípravu na novou sezónu. Kouč Vladimír Růžička chce s týmem uspět a důležitým úkolem bude i společně s vedením klubu vhodně doplnit stávající kádr. Jak vypadají plány do nové sezóny a co říkal hlavní trenér Vervy k posilám?

Jak to vypadá s kádrem?

V přípravě je osmnáct hráčů, někteří kluci mají individuální plán. Kompletní se sejdeme 24. července s tím, že máme ještě čtyři až pět volných míst. Chceme přivést top beky, potřebujeme určitě nahradit Irvinga a Balinskise, máme jedno místo pro útočníka. Dělá se pro to maximum. Samozřejmě bude záležet, jak na to budeme mít finančně.

Co bys řekl k posilám?

Abdul je hráč, který je hodně kvalitní a pomůže i do přesilovek. Věříme, že nám pomůže v gólech, umí i nahrát. Do ofenzivní hry nám bude pasovat. Nick Hlava, tomu poslední sezona vyloženě prospěla, patřil k lepšímu hráčům na Kladně. Znám ho z Chomutova, byl vždycky důrazný hráč a takové potřebujeme. Líbilo se mi, jak se zlepšil v koncovce. Věříme, že i on pomůže.

V Chomutově ještě pod tebou mezi důležité hráče nepatřil.

Jeho pozice byla tehdy čtvrtá lajna, ale to je zpátky pět let. Za tu dobu udělal pokrok. Hodně šel nahoru. Nemá cenu si něco namlouvat, kladenský kapitán Tomáš Plekanec kolem sebe vychoval hodně hráčů, ať už zrovna Hlavu nebo Kubíka. Což je velký přínos.

Šaldu si měl možnost trénovat v Hradci. Proč si ho přivedl do Litvínova?

Mám s ním velice dobré zkušenosti, je to mladý bek, věřím, že bude důrazný, umí ale i zaútočit, bude to bek dopředu i dozadu. Umí přitvrdit, což nám loni malinko chybělo. Dnes je vidět, když se koukám na play off ve Švýcarsku, Švédsku či u nás, tak prostě rozhodují souboje. A na užším hřišti obzvlášť. Hokej je o soubojích a vůbec se nedivím, že extraligu vyhrál Třinec. V tom byli jasně nejlepší. Na mantinelech přehráli Spartu jednoznačně.

Může Šalda výkonnostně tady vyletět?

Nevím, proč letos moc nehrál v Hradci, pro mě to bylo nepochopitelné. Měl jsem ho mezi čtyřmi beky, byl i v nároďáku, až před MS ho vyndali ze sestavy. Co se dělo tam nevím, ale já v něm vidím velký potenciál.

Povede kondiční přípravu převážně Petr Švehla?

On je vynikající kondiční trenér, znám ho z Chomutova. Hráči budou velice dobře připravení, kondici bude mít na starosti celou sezonu. My se budeme moci více zabývat spíše taktickými věcmi a tím, co budeme chtít hrát.

Jaké bude mít kompetence Karel Mlejnek?

Budeme to řešit, Karel je zkušený trenér a jsem hrozně rád, že přišel. Ještě bych sem chtěl asistenta Dana Brandu, to snad brzy dopadne. Pracujeme na návratu videokouče Viktora Lukeše, protože zná zdejší prostředí.

Zařadíte do přípravy i led?

Od poloviny května budeme chodit na led. Chtěli jsme do Mostu, ale tam budou dělat nějaké opravy, tak budeme jezdit do Chomutova. Úterý, čtvrtek. Dopoledne bude led, odpoledne suchá příprava. Hráči neztrácejí tři nebo čtyři měsíce kontakt s ledem, bude to zpestření.

V Litvínově probíhá rekonstrukce hrazení. Hřiště se zúží o tři metry. Bude to pak jiný hokej?

To v každém případě. Bude hodně kontaktní. Bude určitě zajímavější pro lidi, protože se tam bude pořád něco dít.

Vítáš tuto změnu?

Hlavně je dobré, že se celý svět sjednocuje. Budou stejná pravidla pro všechny. Ne, že se někde hraje na dvacet šest metrů, jinde na šíři třicet. Je to ku prospěchu hokeje.

Bude to rozdíl pro hráče?

Velký! Pamatuju na starou arénu v Bostonu, kde jsem působil, to bylo nejmenší hřiště. Uděláte kličku od mantinelu a jste před bránou. Na větších hřištích jste po kličce musel ještě popojet pár metrů. Hokej je rychlejší, ale je v něm více kontaktů, protože prostor je přehuštěný a hráči jsou blíž u sebe. Je dobře, že se dělá všechno pro to, aby bylo více šancí. Může padat více gólů, pro brankáře to bude také složitější, protože u brankoviště bude větší frmol.

Říkal jsi, že především musíte začít sbírat více bodů doma…

To je základ. Doma vyhrávat, aby sem nejezdili soupeři pro body, ale s vědomím, že je tady budou těžko získávat. To je moje přání do nové sezóny.

Skládáte kádr, bude v rozhodování u některých hráčů hrát i roli to, že budete mít užší hřiště?

Všichni teď dělají přestavby kádru, nás to také čeká. Na ledě budeme kolem 25. července, liga má začínat 16. září, takže bude dost času v přípravě, aby si hráči zvykli. Někdo to přivítá víc, někdo míň.

Jak těžké bylo oznámit Viktoru Hüblovi a Frantovi Lukešovi, že už tu nebudou pokračovat?

Pro mě to bylo hrozné. Podepíši novou smlouvu a zrovna mají skončit tito dva hráči. Viktor je legenda, to samé Franta, ale věk se nedá zastavit. Tým se bude přebudovávat, začne se od znova. Je to vidět v celé lize, že týmy předělávají kádry, a to včetně těch, co jsou vepředu. Přestavba čeká i Litvínov a nedá se tomu zabránit. Viktor zde překonal všechny rekordy a co vím od vedení, tak oba tady mají dveře vždy otevřené a do budoucna se s nimi v klubu počítá. Pro všechny to bylo těžké.

Jak to vypadá s Chalupou, který nenaplnil očekávání?

Pořád mu věřím, že potenciál naplní. Loni to určitě nebylo ono, nebyli jsme spokojeni. On si to uvědomuje, také nebyl spokojený a všichni uděláme vše, abychom to z něj dostali. Je pro nás pořád otazník, proč nehraje stejně, jako než šel do Ameriky.

Končí Richard Jarůšek, proč jste se tak rozhodli?

Chceme tým malinko přebudovat, aby měl jiný projev. Vyžadujeme dravost, rychlost a tvrdost. Jarůšek je hráč, který dává góly, ale když se mu je dávat nedaří jako v minulé sezóně, tak zase tak platný není. Pracoval, snažil se, ale prostě to nešlo.

Proč odešel obránce Balinskis ke konkurenci?

Co vím, tak mu byla nabídnuta docela dobrá smlouva. Hodně jsme o něj stáli, ale Uvis chtěl změnit tým, Liberec hraje každý rok nahoře, má jiné ambice, ale je to pro nás určitě velká škoda.

Balinskis, Hrbas ani Stříteský nebyli žádní ranaři. Je cílem obranu trochu zdůraznit?

Je pravda, že vzadu jsme hodně hořeli, a proto jsme neuhráli spoustu zápasů. Vzadu jsme hráli špatně, nechávali jsme všechno na gólmanovi, ale nejde, aby to každý zápas bylo jen o gólmanovi. Letos chceme, abychom byli defenzivnější. Dnešní hokej není jiný. Nemá cenu si namlouvat, že to je všechno jen o útočení, ono je to hlavně o obraně. Bránit musí celá pětka. Nemám problém, aby Litvínov hrál útočný hokej, ale musíme dát osm gólů. Když nedáme osm, tak musíme vyhrávat na tři, jako jiné týmy. Hodně zápasů jsme ztratili tím, že nám to soupeř otočil, i když jsme vedli třeba o dva góly. To se tak často nesmí stávat.