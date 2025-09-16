Litvínovský hokej už má nového partnera

Novým hlavním sponzorem HC Verva Litvínov se stala společnost Marius Pedersen, přední poskytovatel služeb v oblasti odpadového hospodářství a komunálních služeb. Firma v Ústeckém kraji působí dlouhodobě a podporuje místní sportovní kluby. Dosavadní partner klubu společnost Orlen Unipetrol, oznámil, že po nadcházející sezóně ukončí svou roli majoritního akcionáře a generálního partnera klubu. Důvodem jsou přetrvávající problémy na evropském a českém rafinérském a petrochemickém trhu. Nový hlavní partner, Marius Pedersen, již byl představen veřejnosti a jeho logo se objevuje na oficiálních materiálech klubu.