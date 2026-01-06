Litvínovský hráč Ondřej Kaše je nominován na zimní olympiádu

Hráč HC Verva Litvínov Ondřej Kaše byl nominován do české reprezentace pro Zimní olympijské hry 2026 v Miláně. Lídr litvínovského týmu a mistr světa z Prahy 2024 zvládl překlenout složité období, kdy 223 dní roku 2025 nehrál kvůli zranění, vrátil se a znovu prokázal svou výkonnost. Zaslouženě se proto objevil mezi nejlepšími hráči, kteří budou reprezentovat Českou republiku.
„Zavolal mi osobně hlavní trenér Radim Rulík a mojí první reakcí bylo tak trošku až dojetí. Stála u mě přítelkyně Markét, která byla první, kdo o tom věděl, a pak jsem to hned oznámil celé rodině. Je to splněný sen,“ popisuje Ondřej Kaše.
O projevené důvěře a příležitosti reprezentovat národní tým na vrcholné akci říká: „Určitě si toho obrovsky vážím. Sezóna nebyla a není stále zdaleka ideální a člověk samozřejmě přemýšlí o tom, jak se týmu daří a nedaří,… Jsem proto nesmírně rád, že se mi dostalo této důvěry, a budu se snažit ji splatit, jak nejlépe půjde. Celou dobu jsem měl v hlavě, že musím zůstat pozitivní a udržet si výkonnost, abych mohl bojovat o místo na olympiádě. Dostal jsem možnost zahrát si na Švýcarských hrách a poté už bylo na trenérech, jak rozhodnou, a jsem rád, že jsem olympiádu vybojoval, říká hokejista a dodává: „Určitě se na turnaj strašně těším. NHL jsem hrál před čtyřmi lety, pokud nepočítám promaroděnou sezónu, takže se nemohu dočkat, až si zahraju proti těm nejlepším hráčům. Bude skvělé vidět, co ostatní předvedou.“