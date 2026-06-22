Litvínovský rodák Mikael Pančák buduje na litvínovské Osadě Off Ice Zónu

Litvínov bude mít novou Panči off ice zónu. Bude ojedinělá v České republice a provozovat ji bude uznávaný hokejový trenér Mikael „Panči“ Pančák.
Centrum s několika sportovními sály vznikne na Osadě nad restaurací Srdcovka. Jeden ze sálů bude koncipovaný pro lední hokej. „V tomto sále bude umělý led s mantinely a střílnou. Dále zde bude 50 metrů zóna na techniku hole, kde se propojí hokejový trénink s moderní technikou,“ představuje Mikael Pančák budoucí sportovní centrum, které nebude sloužit jen hokejistům, ale i široké veřejnosti včetně aktivních i neaktivních sportovců. Děti ale i dospělí si zde budou moci vyzkoušet trenažér s řadou programů, například na techniku hole zábavnou formou. Navíc si mohou porovnat dosažený výsledek s hráči na celém světě. Raritou bude speciální videohra, kdy jedna kamera snímá hokejku a druhá samotného účastníka, který se vidí na obrazovce.
V Panci off ice zóně budou probíhat organizované a specializované tréninky, ale i možnost komunitního využití. Kromě hokejové části zde totiž bude i tělocvična a volnočasová zóna. „Do volnočasové zóny budou mít možnost přijít děti, když je například špatné počasí nebo nejsou zrovna doma jejich kamarádi. Budou zde různé hry a aktivity, které si mohou zahrát bez řízeného tréninku,“ říká Mikael Pančák. V centru se mimo jiné chystá pořádat i různé akce jako například semináře nebo burzy hokejových kartiček.
S oficiálním otevřením off ice zóny nechce Mikael otálet. „Díky tomu, že mám kolem sebe skvělé lidi, věřím, že otevření se podaří průběhu srpna, aby si děti aktivity vyzkoušely než půjdou do školy a od září už sem mohly chodit jako do kroužku.“
Game Changer je stickhandling deska se zabudovanými světélky, nabízí 9 tréninkových režimů pro jednotlivce a 2 hry pro dva hráče, které byly speciálně navrženy k vylepšení dovedností a kontroly puku v hokeji
Radek Smoleňák bývalý český hokejový útočník (Rytíři Kladno): „Všem novou Panči zónu doporučuji. Neznám člověka tak oddaného, talentovaného a s takovým hokejovým myšlenim, jako je Panči. Vše dělá moderně, ale zároveň zábavně pro děti každého věku. Dokáže spojit zábavu a dřinu dohromady. To je pro mě pro důvod, proč mu důvěřuji a svěřuji mu i moje malé hokejisty, které mám doma.“
Kateřina Brzobohatá, zpěvačka skupiny Holki: „K Pančimu jsme tenkrát šli na doporučení a líp jsme udělat nemohli. On se v tom hokejovém světě tak trochu vymyká…není to jen hokejový trenér, který odmaká s dětmi trénink. Je to především laskavý člověk, který má o děti zájem a dokáže jim naslouchat i mimo led. Má neuvěřitelně lidský přístup a ti malí špunti to cítí. Jeho práce s dětmi je neskutečná, neznám člověka, který by to u nás dělal lip! A teď i “off ice”.
Přeji, aby se “zóně” dařilo a děti se sem rádi vraceli!“
Rámeček
Mikael Pančák je český hokejový trenér, skills coach a organizátor mládežnických hokejových kempů. Nejvíc je spojený s mládeží v HC Litvínov a je zakladatelem ledních hokejových kempů Panci International Hockey School ve Slaném. Má za sebou i dlouhé působení v zahraničí hlavně ve Švýcarsku, Rakousku, Itálii a Číně. Provozuje individuální skills tréninky pro děti, juniory i hobby hráče.