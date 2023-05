Litvínovským strážníkům se daří pátrání po hledaných osobách

Osoby v místním i celostátním pátrání to mají v Litvínově těžké. Strážníkům se totiž daří hledané muže i ženy velmi rychle odhalit a předat Policii ČR. Pomáhá jim při tom pozornost ve službě, ale především velmi dobrá místní znalost. Většinou si jdou pro hledanou osobu najisto. To ale nebyl případ, kdy strážníci zastavili vůz při běžné silniční kontrole. Řidič měl pozitivní test na návykové látky. V úložném prostoru vozidla strážníci při kontrole zjistili celostátně hledaného muže. Řidič pod vlivem návykové látky i jeho hledaný pasažér skončili v rukou Policie ČR.

Asistentky prevence kriminality pomohly zraněnému

Na asistentky prevence kriminality při pěší kontrole Janova zavolala z balkonu žena, která si všimla zraněného muže na terase nákupního střediska. Muž si měl podle ženy sednout na zídku, pak ale náhle spadnout na zem a udeřit se do hlavy. APK na místě našly muže v bezvědomí se zraněním na spánku. Přivolaly rychlou záchrannou službu. Zraněného zatím uložily do stabilizované polohy a poskytly mu první pomoc. Zraněného záchranáři převezli do mostecké nemocnice. APK o situaci informovaly zaměstnavatele zraněného muže.

Mládež s alkoholem

Strážníky přivolal ve večerních hodinách zaměstnanec Střední školy Educhem, že u budovy školy se má nacházet mládež, která tu pije alkohol, hlučí a dělá nepořádek. Na místě strážníci zastihli tři mladé lidi s alkoholem a hlasitou hudbou. Žádný nepořádek ale na místě nebyl. Strážníci mládež vykázali z místa.

Starý nábytek na parkoviště nepatří

Ve večerních hodinách si asistentka prevence kriminality ve svém volnu všimla muže, který na parkoviště v Janově odložil starou sedačku. Nález oznámila kolegům. Strážníci muže kontaktovali. Ten zajistil ještě týž večer odvoz objemného odpadu.

Cizinec míří z Německa do Bulharska na jízdním kole

V parku v centru města zastihla hlídka městské policie muže, který si tu v dopoledních hodinách ustlal a v klidu spal. Po probuzení strážníci zjistili, že se jedná o občana Bulharska, který pracoval v Německu, ztratil doklady a míří zpět domů. Do Bulharska se vydal na kole a vzal to přes Litvínov. Strážníci požádali o spolupráci cizineckou policii. Muž nemá žádný záznam a ztrátu dokladů v Německu potvrdili němečtí kolegové. Muž po kontrole nasedl na kolo a vydal se na další cestu.

Zabránili prodeji kradeného kola

Obsluha kamerového systému si všimla v pozdních nočních hodinách obchodu, který proběhl na peronu vlakového nádraží. Známý bezdomovec tu prodal elektrokolo neznámému muži. Hlídka na místě zastihla kupce i s lektrokolem. Pro prodávajícího si dojeli strážníci do stanového městečka. Kupec přiznal, že bezdomovce potkal ten den a sám ho oslovil a zeptal se, zda nemá elektrokolo na prodej. O dvě hodiny si pro kolo došel. Strážníci elektrokolo zabavili a případ k dalšímu řešení předali Policii ČR. .

Násilník skončil s pouty

Strážníky přivolal svědek, který viděl, jak muž na ulici fyzicky napadl ženu. Hlídka namístě zastihla jak napadenou, tak i násilníka. Žena uvedla, že ji muž povalil na zem a několikrát uhodil do hlavy. Strážníci po příjezdu nasadili agresorovi pouta. Ženu strážníci poučili, že by měla vyhledat lékařské ošetření. Žena se rozhodla na útočníka podat trestní oznámení. Strážníci muže převezli na služebnu Policie ČR.

.Spor o kocoura skončil smírem

Na služebnu Městské policie Litvínov dorazily dvě ženy, které si nevěděly rady ve sporu o kocoura. Kocoura Ivana postrádaly ženy dva měsíce. Pak ale zjistily, že jejich kocoura přinesla do kočičího útulku v Horním Jiřetíně žena, která si ho později také odnesla. S ženou se spojily a chtěly svého kocoura zpět. Byly ochotné zaplatit všechny náklady, které s péčí i lékařským ošetřením kocoura žena měla. Ta ale odmítla kocoura vrátit. Teprve po telefonátu jednoho ze strážníků se žena umoudřila a nechala si domluvit. Kocoura majitelkám vrátí.