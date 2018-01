Litvínovští Bivojové prohráli s Havířovem i Svitavami

Litvínovští florbalisté se střetli v Havířově s Pegresem a znovu, již počtvrté za sebou, prohráli. Obdrželi sedm branek a šest jich nadělili soupeři. Začátek zápasu vyšel lépe domácímu Havířovu. Bivojové se snažili svému soupeři vyrovnat. Po vyrovnaném výkonu se šlo do šaten za stavu 1:0 pro domácí. Druhá třetina skončila v poměru 2:3. V poslední třetině se Bivojové prezentovali výkonem, který byl příslibem do dalších utkání.

Pegres Havířov – Bivoj Litvínov 7:6 (1:0, 1:3, 5:3)

Branky (asistence): 21:32 Viktor Hocelík (Daniel Hulič), 24:22 Lukáš Pudil (Tomáš Skalitz), 39:12 Viktor Hocelík (Michael Pitek), 46:04 Tomáš Skalitz (Viktor Hocelík), 47:04 Ondřej Tichý, 56:24 Ondřej Krejčí (Daniel Hulič)

Sestava:

B: Stránský, Vybíral

O: Pecháček, Tichý, Sattler, Pitek

Ú: Hocelík, Harák, Strejček, Fanta, Hulič, Vitvar, Skalitz, Krejčí, Pudil, Mandelbaum

V následujícím zápase se Litvínov představil na domácím hřišti ve sportovní hale u Koldomu.

Změřil síly s týmem FBC Svitavy. Začátek zápasu byl relativně vyrovnaný, ale zatímco domácí své první šance nevyužili, hosté i s notnou dávkou štěstí ano. Bivojové poté neproměnili trestné střílení a jejich nadšení do hry šlo v těch chvílích hodně dolů. Když Svitavy přidaly další branky, šlo se poprvé do šaten za stavu 0:4 pro hostující. Litvínovští hráči do druhé třetiny nastoupili s větším nadšením a po velkém tlaku snížili na dvoubrankový rozdíl 3:5. Bohužel na konci druhé třetiny domácí Pitek při střele došvihl svou čepel do jednoho ze soupeřových předloktí a vyfasoval 5 minut na trestné lavici.

Do poslední třetiny pak Bivojové nastoupili s odhodláním obrátit utkání ve svůj prospěch, dlouho se úspěšně bránili v dlouhém oslabení a navíc dokonce i vyráželi do rychlých protiútoků. Zbytečně se ale nechali poslat do dvojnásobného oslabení a Svitavy se nakonec díky tomu prosadily v dlouhé přesilovce dvakrát a odskočily na průběžných 3:7. Litvínovští hráči se potom sice až do konce utkání snažili alespoň něco s výsledkem udělat, ale již v klidu hrající soupeř relativně v pohodě ubránil důležité tři body. Bivojové tak budou muset dát hlavy dohromady a připravit se mnohem lépe do dalších utkání.

Bivoj Litvínov – Svitavy 4:9 (0:4, 3:1, 1:4)

Branky (asistence): 20:48 Tomáš Sattler (Ivo Harák), 31:26 Daniel Hulič (Michal Skuhrovec), 35:47 Michael Pitek (Daniel Hulič), 52:14 Michal Skuhrovec (Michael Pitek)

Sestava:

B: Stránský, Beránek

O: Pecháček, Tichý, Sattler, Skuhrovec, Krejčí

Ú: Hocelík, Harák, Strejček, Fanta, Hulič, Vitvar, Pudil, Mandelbaum, Pitek

Hejkal, Skořepa

V následujících zápasech Bivojové přivítají ve své domovské sportovní hale u Koldomu soupeře z nejvyšších pater prvoligové tabulky.

V sobotu 20. ledna od 20:00 hod. třetí Královské Vinohrady.

V neděli 21. ledna od 15:00 hod. vedoucí Pegres Havířov.