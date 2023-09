Litvínovští strážníci dopadli celostátně hledaného

Hlučnou ženu vykázali z domu

Strážníky přivolali obyvatelé domu v Podkrušnohorské ulici. Na dveře jednoho z bytů hlasitě bouchala žena a křikem se přitom domáhala vstupu do bytu. Žena strážníkům řekla, že má v bytě u bývalého přítele své věci, ale on jí neotevírá. Strážníci ženu vykázali z domu. Zároveň ji ale poučili o tom, jak může dále postupovat.

Opilá žena podpálila byt

Hlídka městské policie vyjela zkontrolovat byt v Podkrušnohorské ulici, ze kterého vycházel dým. Na místo dorazila také hlídka Policie ČR a hasiči. Sousedé strážníky informovali, že nájemnice bytu často pije, opilá usíná a nechává na plotně vařit jídlo. Dveře bytu proto strážníci a policisté násilně otevřeli. V bytě zjistili, že sousedé měli pravdu. Opilá nájemnice spala v jednom pokoji, v kuchyni se zatím pálilo na plotně jídlo. Podnapilou ženu, která byla jinak v pořádku, vyvedli z bytu ven. Hasiči zlikvidovali spálené jídlo a vypnuli sporák.

Opilce doprovodili domů

Náhodný chodec informoval strážníky, že v ulici Komenského leží na zemi muž. Hlídka na místě zjistila opilce. Muže postavili strážníci na nohy. Neměl žádné zranění, tak ho jen dovedli domů.

Strážníci domluvili neposlušné dívce

Na asistentku prevence kriminality se obrátila zoufalá matka, které utekla patnáctiletá dcera z domu. Dívka se nastěhovala ke svému příteli do ubytovny Šumná. Rodina se pro svou dceru vypravila přímo do ubytovny, tam se ale dostala do sporu s přítelem dívky. Do sporu se vložili strážníci, kteří v té chvíli dorazili na místo. Strážníci všem přítomným domluvili, dívka si vzala osobní věci a jela domů s rodiči. Celý případ bude mít dohru na odboru sociálních věcí, dívka totiž po celou dobu, kdy pobývala u přítele, nechodila do školy.

Celostátně i místně hledané dopadli strážníci

Dva opilci, muž a žena, si ustali na autobusové zastávce a tvrdě usnuli. Když strážnic spáče probrali a chtěli je ze zastávky vykázat, zjistili, že muž je celostátně hledanou osobou. Zadrželi ho proto a předali Policie ČR. Dalšího celostátně hledaného muže zadrželi v ulici Větrná, I toho předali Policii ČR. Místně hledaného muže zadrželi strážnic při kontrole Zámeckého parku.

Pomohli ženě v nesnázích

O pomoc zavolala na služebnu městské policie nemohoucí žena, která v bytě upadla na zem a nebyla schopna se sama zvednout zpět do křesla. Strážníci vyjeli na místo. Do bytu dorazila také neteř ženy. Ta pustila strážníky do bytu. Společně pak ženu zvedli a usadili ji do křesla. Zraněná nebyla, žádnou jinou pomoc nepotřebovala.